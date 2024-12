Exposição conta a história da motocicleta no Brasil

O Farol Santander São Paulo, centro de cultura, lazer, turismo e gastronomia, apresenta a exposição inédita Duas Rodas e Uma Nação, onde as motos contam a história da paixão brasileira pela vida sobre duas rodas. Do surgimento da motocicleta e das competições no país até a atualidade, são mais de 120 anos de memórias, um pouco de nostalgia e muita evolução. A curadoria é de Carlãozinho Coachman, autor e coordenador editorial do livro Duas rodas e uma nação, diretor do Centro Cultural Movimento, em Socorro – SP. A mostra fica em exibição nos andares 20º e 19º e no hall até 9 de março de 2025.

“A mostra traz para o Farol Santander a visão cultural sobre essa atitude de liberdade que as motos oferecem aos seus apaixonados usuários. Ao nos aprofundarmos sobre a história da motocicleta, nos deparamos com fatos pouco conhecidos como, por exemplo, a criação, em 1895, na Alemanha, da primeira motocicleta do mundo”, comenta Maitê Leite, Vice-presidente Executiva Institucional Santander.

Das primeiras bicicletas com motor, que rapidamente perderam os pedais e receberam motores cada vez mais potentes e maiores, garimpar e selecionar motos e objetos que retratem mais de 100 anos de história da motocicleta no país, não é tarefa das mais fáceis. Soma-se a isso, uma vasta coleção de documentos e retratos de época, de quem vivenciou as mudanças, bem como lembranças e recortes de uma rica história deixada por aqueles que já se foram. Detalhes que colocam o visitante em pé de intimidade com os personagens retratados e os faz sentir as mesmas emoções relatadas, seja este um amante das duas rodas ou não.

“O brasileiro é um povo afeiçoado às duas rodas e faltava uma mostra dessa magnitude no Brasil. Afinal, temos um grande mercado consumidor, pessoas que carregam muita história em suas motos, relatos que poderiam ser compartilhados e registrados para as futuras gerações. Esta é a realização de um sonho, uma missão que teve início lá atrás, em parceria com meu pai, Carlão, que infelizmente não poderá ver sua conclusão, mas que esteve presente em parte dos desafios, me inspirando a fazer acontecer, assim como tantos amigos e parceiros que subiram na garupa nesta jornada.”; comenta Carlãozinho Coachman, curador da mostra.