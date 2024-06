Drugovich quer voltar a Le Mans

BANDEIRADA

Ferrari vence as 24 Horas de Le Mans

A 92ª edição das 24 Horas de Le Mans foi histórica e premiou o fã do automobilismo com uma corrida eletrizante e um desfecho dramático no Circuit de la Sarthe. A mais clássica prova de resistência do esporte a motor mundial coroou a Ferrari AF Corse, pela segunda vez consecutiva, com a vitória na classe […]