Copa Truck abre programação com cascavelense em quarto

O 6ª etapa da Copa Truck abriu a programação de forma positiva para Cascavel. Único cascavelense na categoria, Jaidson Zini foi um dos destaques dos treinos livres da sexta-feira, quando levou seu Mecedes-Benz à quarta colocação, com o tempo de 1m20s027. A prova será disputada neste domingo (1º), no Autódromo Zilmar Beux.

O mais rápido da sexta-feira foi o paulista Roberval Andrade, também com um Mercedes. Ele fez o tempo de 1m19s450, ao passo que o também paulista Felipe Giaffone (Vokswagen), se classificou em segundo, com 1m19s482; e o pernambucano Beto Monteiro (Mercedes-Benz) foi o terceiro, com 1m19s962.

Na categoria Elite, o melhor da sexta-feira foi paulista Pedro Paulo Fernandes, com Mercedes-Benz. No segundo treino do dia, ele fez 1m21s041. Em segundo se classificou a paulista Bia Figueiredo (Mercedes-Benz), com 1m21s278. Na sequência ficaram os paranaenses Rodrigo Taborda (Volvo) em terceiro, com 1m21s654; e Pedro Perdoncini (Mercedes-Benz), em quarto, com 1m21s731.