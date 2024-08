Começam as emoções do Moto1000GP em Cascavel

Os mais de 150 pilotos inscritos nas sete categorias do Moto1000GP estarão a partir de hoje na pista do Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, para as sessões de treinos livres válidas pela quarta etapa do campeonato. Na tarde de ontem foram realizadas as vistorias técnicas nas motos e nos equipamentos de proteção dos pilotos, além do Track Walk, a caminhada pelo traçado para reconhecimento dos detalhes da pista de 3.056 metros. As equipes também aproveitaram as temperaturas mais altas em Cascavel para montar as estruturas dos boxes.

As categorias GP1000, GP600, GP300/Motul 300V Cup e Yamalube R3 bLU cRU LA Cup e Talent terão rodadas duplas; a Yamaha R15 bLU cRU LA tem corrida única e a Mottu 2h Endurance é composta por corrida classificatória e corrida longa. Entre sessões de treinos livres, classificatórios e corridas, o circuito mais curto e veloz do calendário terá quase 20 horas de atividades de pista. A sexta-feira será reservada para três sessões de treinos livres de cada categoria. Amanhã serão realizados os treinos classificatórios e as primeiras corridas do fim de semana. O domingo terá o complemento das rodadas duplas.

“A pista de Cascavel é a mais rápida do calendário de 2024 do MOTO1000GP, além de ser conhecida pelas boas condições de asfalto. Com a previsão de temperaturas mais baixas, é fundamental que pilotos e equipes sigam rigorosamente as recomendações de pressão e temperatura indicadas pela Pirelli. Essas condições são essenciais para garantir a aderência ideal e a segurança dos pilotos, evitando desgastes excessivos e permitindo o desempenho máximo durante todo o fim de semana. Como de praxe, nossa equipe estará presente no autódromo para esclarecer quaisquer dúvidas”, explicou Rutembergue Fonseca, diretor de Marketing de Pneus de Moto da Pirelli na América Latina.

Ingressos e credenciais

Os ingressos para o GP Cascavel podem ser adquiridos no Sympla a partir de R$ 15,00. Estão disponíveis acessos às áreas de arquibancada, paddock e camarote. A compra antecipada das credenciais Club GP Paddock e Club GP Vip garante um boné oficial do Moto1000GP. Crianças de até nove anos não pagam.

O Moto1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo). O campeonato conta com o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas. As corridas são transmitidas no canal do YouTube do MOTO1000GP, no BandSports em rede nacional e em sete países pelo canal New Brasil, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Crédito: Divulgação