Começam as emoções da 38ª Cascavel de Ouro

As emoções da 38ª Cascavel de Ouro começa nesta quinta-feira (7), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A prova deste ano será disputada pela primeira vez à noite, tendo sua largada às 20h de sábado (9).

A promoção e organização são do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), e transmissão ao vivo pelo BandSports, Catve, TV Paraná Turismo/TV Paraná Educativa e do canal do Youtube da categoria.

Os ingressos ou credenciais de box estão à venda no @eventosaqui.com.br e os demais eventos da programação de sábado e domingo no Autódromo Internacional Zilmar Beux. No domingo será disputada a quarta edição da Cascavel de Prata.

Programação da quinta-feira – Dia 7 de novembro

09h00 – Cascavel de Ouro – Treino EXTRA 1 (30m)

09h40 – Cascavel de Prata – Treino EXTRA 1 (30m)

10h20 – Cascavel de Ouro – Treino EXTRA 2 (30m)

11h00 – Cascavel de Prata – Treino EXTRA 2 (30m)

11h40 – Cascavel de Ouro – Treino EXTRA 3 (30m)

12h20 – Cascavel de Prata – Treino EXTRA 3 (30m)