Com design futurista, Novo Actros L da Mercedes-Benz é mais econômico

Desde o lançamento em junho de 2021, o Actros L definiu o segmento Premium dos caminhões pesados movidos a diesel da Mercedes-Benz Trucks. Agora, a empresa está atingindo um novo nível com design futurista, aerodinâmica otimizada, recursos de conforto, motores ainda mais eficientes, altos níveis de dinâmica de condução e sistemas de assistência. Dessa maneira, o novo Actros L tem tudo o que precisa para impressionar os frotistas e caminhoneiros profissionais, mantendo uma história de sucesso da série de modelos que começou em 1996. A meta da Mercedes-Benz Trucks é continuar como pioneira na indústria de caminhões com propulsão convencional, reafirmando seu compromisso de atender todas as necessidades de seus clientes e motoristas. O novo Actros L com a ProCabin pode ser encomendado já a partir deste mês e entrará em produção em dezembro de 2024.

“Nossa meta é sempre oferecer aos nossos clientes as melhores soluções de veículos para todas as tecnologias de tração”, afirma Rainer Müller-Finkeldei, chefe da área de Desenvolvimento da Mercedes-Benz Trucks. “O tradicional caminhão movido a diesel continuará a ser indispensável em diversas regiões do país por ainda algum tempo. Por isso, com o novo Actros L, otimizamos ainda mais o nosso carro-chefe testado e comprovado em muitos aspectos. O que se reflete no design revolucionário da cabine.”

Novo design aerodinâmico proporciona economia de combustível de cerca de 3%

Em se tratando do fluxo de ar, os defletores laterais estendidos agora são projetados para garantir uma boa transição entre o cavalo mecânico e o semirreboque acoplado. O uso de diversas vedações para desacoplar o compartimento do motor dos dutos de ar externos completa o conceito aerodinâmico, resultando em uma economia de combustível de até 3% no novo Actros L.

Mais economia

A Mercedes-Benz Trucks aumentou ainda mais a eficiência do novo Actros L em combinação com a terceira geração do motor OM 471 de 12,8 litros, que foi projetado para reduzir o TCO sem comprometer desempenho, dinâmica de condução e conforto em termos de condução eficiente, consumo de combustível e redução das emissões de CO2.

Com a terceira geração do OM 471, a Mercedes-Benz Trucks introduziu dois novos turboalimentadores conforme as demandas dos clientes. Para transporte de longas distâncias, o objetivo é alcançar o menor consumo de combustível possível. Em combinação com o sistema de pós-tratamento dos gases de escape, esse turboalimentador permite uma economia máxima de combustível em até 4% em relação à geração anterior.