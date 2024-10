Chevrolet Equinox EV estreia neste mês com dois motores

A Chevrolet prepara a ampliação da sua linha de veículos elétricos no Brasil. O próximo modelo é o Equinox EV, previsto para estrear comercialmente neste mês.

O SUV chega em versão única – a mais tecnológica disponível globalmente, com dois motores, sendo o principal na dianteira e um extra auxiliar nas rodas traseiras, onde juntos geram (292 cv), tração integral eAWD, autonomia de 443 km pelo padrão do Inmetro e uma nova geração de baterias com recarregamento doméstico até duas vezes mais rápido que outros elétricos premium.

O Equinox EV também se destaca por pelo design impactante e pelo conteúdo avançado de segurança, conectividade e dirigibilidade. Um dos seus diferenciais é que ele oferece uma experiência de condução inteligente.

Entre as tecnologias inovadoras estão o modo de condução One pedal com dois níveis e aleta de regeneração, frenagem autônoma também para manobras de marcha a ré, opção de climatização automática da cabine e central multimídia com tela de 17,7 polegadas, Wi-Fi, OnStar e sistema Google built in com navegação específica para carros elétricos.

Trazendo uma proposta high-tech, o Equinox EV se junta ao Blazer EV RS, de conceito mais esportivo, no portifólio de veículos zero emissão da Chevrolet.

Kia EV9 ganha o troféu de ouro no prêmio de design IDEA 2024

O Kia EV9 ganhou o troféu de ouro no International Design Excellence Awards (IDEA) de 2024, apresentado pela Industrial Designers Society of America (IDSA).

A conquista marca o primeiro prêmio Gold IDEA da Kia e uma vitória nos três prêmios globais de design mais importantes para a marca, após os sucessos do EV9 nos prêmios Red Dot ‘Best of Best’ e iF Design Gold no início deste ano.

A Kia recebeu o troféu de ouro na categoria Automotivo e Transporte por seu SUV elétrico EV9 em cerimônia de premiação IDEA 2024, que aconteceu em 12 de setembro no Palmer Events Center, em Austin, Texas. Este prêmio reforça a excelência e originalidade do design do EV9 e a natureza inovadora da filosofia criativa ‘Opostos Unidos’ da Kia.

O EV9 representa a essência dos ‘Opostos Unidos’, que aproveita a tensão criativa gerada pelos valores divergentes da natureza e da modernidade para entregar um todo harmonioso. Essa filosofia inspirou os designers da Kia a dispensar o pensamento convencional e criar um veículo elétrico inovador com um caráter ousado e autêntico, ultrapassando os limites do design, usabilidade, conectividade e responsabilidade ambiental.

Linhas definidas e superfícies suaves caracterizam o EV9, enquanto recursos exclusivos, como a digital tiger face, a grade de iluminação com padrão digital e os faróis verticais contribuem para seu apelo futurista único. Essas qualidades estéticas ajudaram o EV9 a obter as maiores honras nos prêmios Red Dot e iF Design e garantir o ouro no IDEA 2024.