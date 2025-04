Chevrolet confirma a Captiva EV para o Brasil

AUTOMÓVEIS

Você acelera o carro de forma correta?

De acordo com a pesquisa realizada pelo sistema Mobs2, mais da metade dos motoristas brasileiros (55%) faz uso excessivo do pedal do acelerador. O que grande parte dessa parcela da população não sabe, no entanto, é que, além do risco de acidentes e multas por excesso de velocidade, acelerar demais e de forma inadequada pode […]