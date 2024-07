Chega ao Brasil modelo exclusivo da Harley-Davidson inspirado na Música

A Harley-Davidson anuncia a chegada do modelo Low Rider ST Enthusiast Tobacco Fade neste mês para o mercado brasileiro. Os modelos da Coleção Enthusiast celebram a essência dos motociclistas Harley-Davidson e são inspirados em suas histórias ao redor do mundo.

A pintura Tobacco Fade e o esquema gráfico, inspirados no clássico acabamento em madeira sunburst visto pela primeira vez em guitarras, baixos e baterias de rock and roll dos anos 60, fazem desta moto uma obra de arte para qualquer amante da música.

Além da pintura premium Tobacco Fade, aplicada pela Harley-Davidson utilizando ferramentas de pintura de precisão de última geração concebidas para executar os detalhes do painel em gradiente, os modelos Enthusiast 2024 destacam-se pelo medalhão do tanque de combustível inspirado no disco de vinil, exclusivo deste modelo, e pelos gráficos estilizados em forma de palheta de guitarra no para-lamas dianteiro. A exclusiva Low Rider ST também apresenta o logótipo Enthusiast no para-lamas traseiro.

A Low Rider ST Enthusiast Tobacco Fade estará à venda em julho em toda a rede de concessionárias Harley-Davidson a partir de R$ 147.148,00. A edição especial da Low Rider está disponível em quantidades limitadas em todo o mundo.

A Low Rider ST

A Harley-Davidson Low Rider ST é uma moto V-Twin Sport Touring para os motociclistas que gostam de um estilo elegante e querem o desempenho icónico do motor Milwaukee-Eight 117 V-Twin. O modelo Low Rider ST conecta os motociclistas com a pura atitude Harley-Davidson. As características mecânicas são idênticas às do modelo 2024 Low Rider ST.

Legenda:

