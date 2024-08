BANDEIRADA

McLaren celebra 50 anos do primeiro título na Fórmula 1

A presença da McLaren no Monterey Car Week 2024 se concentrará em sua notável história nas corridas e em como o pedigree de Fórmula 1 inspira seus supercarros na comemoração do 50º aniversário de seu primeiro Campeonato Mundial de Fórmula 1 no The Quail, a reunião do esporte a motor, que acontecerá na próxima sexta-feira […]