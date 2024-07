Cascavelense defende liderança no Gaúcho de Rali em Estação

Está chegando a hora! O Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade retoma a disputa da temporada 2024 neste fim de semana, na cidade de Estação, região norte do Rio Grande do Sul. Na disputa estará a equipe do Cascavel Rally, com a dupla Sandro Suptitz e Bruna Giaretta. Eles defenderão a liderança do Campeonato na categoria Rally 4, após terem estreado vencendo em Nova Prata.

O Rali Estação é bastante conhecido da dupla e o objetivo, destaca Suptitz, é pontuar. “Estamos com boa expectativa para esta temporada, vindo com novos desafios e, embora sabendo da grande competitividade que há em nossa categoria, vamos buscar pontuar. É importante completar todas as etapas e ao final poder brigar pelo título”, enfatiza.

Bruna completa que a prova de Estação é bastante exigente, tendo trechos de velocidade mais alta e outros mais técnicos. “Um rally que gostamos muito de andar, certamente teremos mais uma grande disputa pela frente”, completa.

A equipe Cascavel Rally compete no Gaúcho de Rally de Velocidade na categoria Rally 4 (carros de tração 4×2), a bordo do Fiat Palio, com o patrocínio Romplas, Possoli Iveco, Incafibra Capotas, Boteco do Didi, Auto Posto Texas, Rei do Pão, Adesitex e Rally Center.

O Rali Estação

Estação é uma cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, na região norte do RS, ficando entre centros como Erechim e Passo Fundo. Tem tradição em rallys de velocidade.

A programação abre amanhã, com o treino oficial para as equipes e largada promocional, na apresentação dos competidores a partir das 19h30, no centro da cidade.

A corrida será composta por seis especiais (trechos cronometrados) no sábado (20), e outras cinco especiais no domingo (21).

Outras duplas

Cascavel terá outras duas duplas no Rali de estação, também na categoria Rally 4.

A dupla Marcos Valandro e Dario Driessen estreará um novo carro, um Renault Clio RS. Cezar Valandro e Robson Shuinka estarão na competição com o tradicional Gol.