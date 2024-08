Cascavel realiza sábado a 2ª etapa do Metropolitano de Kart

Com a expectativa de mais de 140 participantes, será disputada no próximo sábado (24) a 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. Toda a programação será desenvolvida no sábado, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Os treinos serão a partir das 7h30 e os treinos classificatórios serão a partir das 9 horas. A rodada da primeira bateria terá início às 10 horas e a segunda está programada para a partir das 14h20. O pódio de todas as categorias está previsto para às 17h30.

Rafael Paiva, presidente do Kart Clube de Cascavel, informa que etapa de abertura da temporada, realizada no dia 15 de junho, contou com a participação de 129 pilotos, representando os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina. “Trabalhamos para que neste sábado tenhamos mais de 140 pilotos”, frisa Rafael.