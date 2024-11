Cascavel de Ouro 2025

A Cascavel de Ouro de 2025 já está com inscrições esgotadas. Pouco mais de duas semanas após a realização da edição de 2024, a Masso Sports abriu inscrições para a corrida do ano que vem, marcada para a noite de 1º de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux e todas as 55 vagas foram preenchidas em menos de três dias.