Casagrande vence a Stock Car com bela ultrapassagem na última volta

A Stock Car Pro Series não se cansa de surpreender. A corrida principal da 9ª etapa da temporada 2024, disputada no começo da tarde de domingo (6), parecia tranquila e destinada a ter Thiago Camilo no topo do pódio, mas tudo mudou em Buenos Aires nas voltas finais. Com atuação de bicampeão, Gabriel Casagrande reduziu de forma substancial a vantagem do maior vencedor em atividade na categoria e acionou o push-to-pass para efetuar a ultrapassagem na abertura do último giro, assumiu a liderança e partiu para um triunfo muito importante para o campeonato.

A vitória do paranaense de Pato Branco mantém uma interessante escrita da Stock Car em Buenos Aires. Desde o início da sua trajetória na capital argentina, somente campeões subiram ao topo do pódio no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, o que foi mantido depois dos triunfos de Daniel Serra (Eurofarma RC) no sábado e de Casagrande neste domingo. O paranaense agora é o primeiro piloto a triunfar duas vezes na Stock Car em Buenos Aires.

Gabriel Casagrande destacou o trabalho da A.Mattheis Vogel como fundamental na gestão do push-to-pass, fator que tornou-se determinante para conduzi-lo à vitória em Buenos Aires domingo.