Casagrande é tricampeão da Stock Car

É de Gabriel Casagrande o título de campeão da Stock Car Pro Series na temporada 2024. O piloto da A.Mattheis Vogel confirmou a conquista na tarde de domingo (15) de disputa da corrida principal válida pela Super Final BRB, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em São Paulo. O paranaense de Pato Branco precisava somente de um sétimo lugar, independente do resultado dos demais finalistas, para consolidar a conquista, foi além e cruzou a linha de chegada na terceira posição, atrás somente de Felipe Massa (TMG Racing) e de Guilherme Salas (KTF), o último piloto a vencer na “era Sedan” de carros da categoria.

Com 29 anos, nove meses e 25 dias, Casagrande é o mais jovem competidor da história a alcançar o feito de ser tricampeão da Stock Car. Gabriel pavimentou sua campanha com desempenho, regularidade e uma arrancada de destaque no segundo semestre. Com o Chevrolet Cruze #83 preparado pelo time liderado por Mauro Vogel e Andreas Mattheis, Casagrande conquistou duas vitórias — em Goiânia e Buenos Aires —, seis pódios, uma pole e faturou uma vez o troféu Vivo Man of the Race de maior pontuador de etapa.

Ao longo da sua carreira na Stock Car, iniciada em 2014, Gabriel já conquistou 12 vitórias, 45 pódios, nove poles e 12 voltas mais rápidas em 241 corridas disputadas. O piloto repetiu 2021 e 2023 e levantou novamente o Troféu dos Campeões.

Exausto e exultante, Casagrande pronunciou suas primeiras palavras como tricampeão. “Sou muito feliz e muito novo ainda, antes dos 30 anos e já conquistar o terceiro título. Sou muito feliz onde estou e só tenho de agradecer a todos os fãs, patrocinadores, amigos, família, todos os que participam disso, minha equipe e a Stock Car, que faz esse show acontecer”.

“Temos muito a mostrar. Esse ano foi muito competitivo, todos tiveram problemas, então nos desdobramos para chegar aos resultados. Agora sou o mais jovem tricampeão, empato com o Ângelo Giombelli como o paranaense com mais títulos, mas quero ultrapassá-lo e buscar mais no futuro. Podem esperar que o Gabriel vai ficar aqui por muitos e muitos anos, e sempre brigando lá na frente”, acrescentou.

Títulos do Paraná

Casagrande garantiu domingo o sétimo título da Stock Car para o Paraná. Os outros quatro foram conquistados pelos cascavelense Ângelo Giombelli (1991, 1992 e 1993) e David Muffato (2003).

Classificação do campeonato

Pos. Piloto Pontos

1º) Gabriel Casagrande 926

2º) Felipe Massa 885

3º) Dudu Barrichello 868

4º) Ricardo Zonta 864

5º) Júlio Campos 835

6º) Felipe Baptista 806

7º) Rafael Suzuki 790

8º) Daniel Serra 779

9º) Bruno Baptista 767

10º) Thiago Camilo 710

11º) Enzo Elias 692

12º) Ricardo Maurício 687

13º) Felipe Fraga 685

14º) Rubens Barrichello 645

15º) Lucas Foresti 612

16º) Gaetano Di Mauro 611