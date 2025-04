Caminhões Volvo rodam com óleo de cozinha reciclado em MG

Brasil - Numa iniciativa inédita no País, transportadora de Juiz de Fora (MG) é a primeira a utilizar Biodiesel produzido a partir de óleo de cozinha reciclado. Além de reduzir as emissões de CO2 com o uso do biocombustível, esse modelo de economia circular, com matéria-prima totalmente reaproveitada, diminui ainda mais o impacto ambiental das operações de transporte. Dez novos caminhões Volvo FH B100 Flex irão operar em rotas diversas na região Sudeste.

O objetivo da IBOR Transporte Rodoviário é diminuir as emissões de CO2 em mais de 85%. São cerca de R$ 40 milhões em investimentos em um projeto que começou em 2021 na busca por soluções sustentáveis, tomando o atual direcionamento no final de 2023, em conjunto com a equipe acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora. O trabalho está culminando com uma usina de produção de Biodiesel e um posto de abastecimento. As instalações estão dentro do próprio terreno de 75 mil m² da transportadora, que fabricará inicialmente cerca de 30 mil litros do produto por mês, já a partir de março.

“O Biodiesel de óleo de cozinha usado representa mais que uma evolução tecnológica. É a chance de transformar um resíduo em energia limpa, conectando comunidades e estradas em um ciclo virtuoso de sustentabilidade”, afirma Luiz Antônio Bordim Junior, diretor operacional da IBOR. “O Projeto Frota Verde estabelece um novo padrão para o transporte rodoviário brasileiro, provando que é possível unir eficiência operacional com responsabilidade ambiental, crescimento com sustentabilidade, tradição com inovação”, complementa Guilherme Bordin, diretor comercial da empresa.

“Estamos muito contentes em participar desse importante Projeto Frota Verde da IBOR. Nossos propósitos são muito parecidos. Queremos trabalhar para um setor de transporte forte e saudável do ponto de vista financeiro, mas que atue de forma sustentável. Por isso desenvolvemos essa versão do FH B100 Flex, que pode ser abastecido com até 100% desse biocombustível”, lembra Alcides Cavalcanti, diretor-executivo da Volvo Caminhões. Os FHs B100 Flex da IBOR foram comercializados pela Treviso, concessionária Volvo na região de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Inovação com tradição

Filhos de um dos dois fundadores da empresa, Luiz Antônio Bordim Junior, atual presidente do grupo, e sua irmã, Juliana Bordin, representam a segunda geração de dirigentes da IBOR, que está completando 52 anos, numa história de crescimento contínuo. Nos últimos anos, os executivos decidiram investir forte em inovação e veículos com alta tecnologia. Atualmente, 65% da frota de 500 caminhões da transportadora é formada por modelos Volvo, da linha FH. Todos os veículos possuem planos de serviço, aqueles contratos de manutenção planejada para reduzir custos e consumo de combustível, aumentar a disponibilidade do caminhão e melhorar o controle operacional.