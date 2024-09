Brasileiro tem vitória heroica na F-2

Impensável… Nunca antes na história… Surreal! Vários são os adjetivos possíveis para descrever o feito que o brasileiro Gabriel Bortoleto realizou domingo, em Monza, na Itália.

Pela 11ª etapa do Campeonato Mundial da Fórmula-2 o piloto, que havia largado da última posição do grid, fez uma impressionante corrida de recuperação e concluiu as 30 voltas da prova em um muito comemorado primeiro lugar.

Com os resultados do fim de semana, Bortoleto somou mais 25,5 pontos no Campeonato e segue na vice-liderança, com 154,5 pontos. Ele está a 10,5 do líder, o francês Isac Hadjar.

Crédito: Divulgação