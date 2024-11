Brasileiro de Kart conta com 186 inscritos em Londrina

Os motores já estão roncando no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Paraná, para a disputa do Grupo 2 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart. Cento e oitenta e seis inscrições estão confirmadas na briga pelos títulos das categorias 2 Tempos da maior competição da modalidade no país.

Até sábado (16), estarão em jogo os títulos de 12 categorias: Mini 2T, Júnior Menor, Júnior, Novato, Graduado, OK Júnior, OK FIA, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior, Super Sênior Master e Sênior 60+.

Dentre os inscritos na disputa do Grupo 2, estão dois dos maiores campeões do Brasileiro de Kart. Com 12 títulos, o carioca Olin Galli disputará as categorias Graduado e Sênior Pro. Também carioca, André Nicastro – que soma 11 títulos Brasileiros – estará na OK FIA e Sênior Pro.

Entre as 186 inscrições, há duas mulheres: a catarinense Bárbara Mukai Estevo competirá na Novato e a paulista Isabelly Melniski estará na Mini 2T.