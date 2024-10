Audi Q8 é lançado no Brasil com visual renovado e novas tecnologias

A Audi do Brasil anuncia o lançamento do novo Q8, o SUV de alto luxo da marca das quatro argolas, que ganhou equipamentos inéditos e mudanças visuais que o deixaram ainda mais esportivo, tecnológico e sofisticado. Pela primeira vez, o modelo poderá será equipado com os inovadores faróis Full LED HD Matrix com iluminação laser com assinaturas de iluminação diurna distintas. O modelo renovado agora conta com lanternas traseiras digitais OLED com quatro designs distintos, novo design de rodas, opções de cores da carroceria, inserções decorativas e bancos superesportivos com costuras contrastantes. Os novos Audi Q7 e Q8 estarão disponíveis na segunda quinzena deste mês na rede de concessionárias da fabricante em todo o Brasil e permanecem em pré-venda até a chegada dos SUVs de luxo. O novo Audi Q7 terá valor inicial de R$ 691.990,00 enquanto o novo Audi Q8 parte de R$ 774.990,00.

Com seu design esportivo e cheio de personalidade, o novo Audi Q8 manteve a sua silhueta de SUV coupé esportivo com superfícies generosas, amplo volume e considerável distância entre eixos, que resultam em proporções equilibradas e elegantes.