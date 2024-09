Audi anuncia pré-venda do novo Q7

A Audi do Brasil anuncia a pré-venda do novo Q7, utilitário de alto luxo da marca das quatro argolas que já pode ser encomendado na rede com mais de 40 concessionárias da marca em todo o País. O modelo ganhou visual renovado, tecnologias inéditas, uma extensa lista de equipamentos e um generoso espaço na cabine para até sete passageiros. Pela primeira vez, o modelo pode receber os faróis HD Matrix LED com laser como farol alto adicional e luzes diurnas digitais com assinaturas luminosas selecionáveis. O veículo tem preço inicial sugerido de R$ 691.990,00.

“O novo Audi Q7 reúne o que temos de mais avançado em termos de tecnologia, conforto, comportamento dinâmico e versatilidade. Estamos muito orgulhosos de trazer ao mercado brasileiro o modelo renovado, que deverá seguir a sua trajetória de sucesso no segmento para quem busca um veículo de alto luxo com sete lugares”, afirma Daniel Rojas, Presidente e CEO da Audi do Brasil.

Trajetória de sucesso

A história de sucesso do Audi Q7 teve início em 2003, quando o modelo apareceu ainda como carro-conceito no Salão do Automóvel em Detroit (EUA), com uma proposta diferenciada de condução para todos os tipos de terreno. Desde então, o Q7 se manteve fiel às suas virtudes de design, tecnologia e funcionalidade. O primeiro SUV da marca das quatro argolas foi apresentado oficialmente ao público no Salão do Automóvel de Frankfurt (Alemanha) em 2005, ano em que coincidiu com a celebração do 25º aniversário da tração integral permanente quattro com diferencial central Torsen. O novo “superlativo” da marca no segmento de utilitários, como foi nomeado pela fabricante à época do lançamento, reuniu equilíbrio, esportividade e versatilidade, sendo reconhecido desde então por tais atributos aliados ao prestígio e ampla lista de equipamentos.

A primeira geração logo se tornou um marco entre os SUVs de porte avantajado, com seus mais de cinco metros de comprimento e distância entre eixos de aproximadamente três metros, o que permitia ao modelo acomodar com conforto até sete ocupantes e oferecer um impressionante espaço para bagagens de até 2035 litros, com os bancos rebatidos. De 2008 a 2012, o Q7 com motorização V12, 500 cavalos de potência e 1.000 Nm de torque superou todos os seus concorrentes no segmento SUV. Desde o início da produção em 2006 até ao final da produção da primeira geração, em 2015, mais de 550 mil clientes levaram para a garagem a primeira geração do Audi Q7.

Visual elegante

O novo Audi Q7 apresenta um design ainda mais robusto e elegante nesta nova atualização. O maior e mais versátil SUV da marca das quatro argolas apresenta a nova linguagem de design da Audi. Com aspectos ainda mais minimalistas, superfícies limpas e um volume incrivelmente amplo, o novo Q7 representa a versatilidade em todas as situações.

A inconfundível grade frontal Audi Singleframe, com seu design octogonal, traz agora detalhes verticais no interior da colmeia. O visual robusto é reforçado pelas novas entradas de ar e molduras repaginadas e integradas à arquitetura renovada do veículo.

Desempenho eficiente

O novo Audi Q7 é equipado com um motor 3.0 TFSI V6 com 340 cavalos de potência entre 5.000 rpm e 6.400 rpm, e torque de 500 Nm entre 1.370 rpm e 4.500 rpm. A transmissão Tiptronic possui oito velocidades e há ainda tração integral quattro, que permite ao modelo enfrentar com desenvoltura qualquer tipo de terreno. O conjunto mecânico proporciona ao novo Q7 um desempenho extremamente esportivo: a aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em apenas 5,6 segundos e a velocidade máxima é de 210 km/h (limitada eletronicamente).

Cabine versátil

O Audi Q7 possui sete lugares nos quais os ocupantes viajam com conforto e comodidade. O espaço generoso dianteiro e traseiros, aliado aos materiais nobres que revestem toda a cabine, das portas e painel dianteiro ao teto e aos revestimentos do piso, contribuem para tornar a atmosfera da cabine primorosa e requintada. A depender da posição dos bancos traseiros, o porta-malas oferece um volume total entre 780 litros e 1.908 litros (bancos reclinados). A abertura do porta-malas, por sinal, é automática e pode ser realizada com o movimento dos pés.

Cores O novo Audi Q7 está disponível nas cores Branco Carrara; Bege Ouro Sakhir, Azul Ascari, Azul Waitomo, Branco Geleira, Prata Satélite, Preto Mito, Vermelho Chili; Cinza Daytona; além das opções de customização possíveis por meio do programa Audi Exclusive .