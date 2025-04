Aston Martin Valhalla está em fase final de testes na Espanha

O Aston Martin Valhalla está passando pela validação final antes do início da produção no segundo trimestre de 2025. A validação final está sendo feita em vários locais do campo de testes da Idiada, na Espanha, e em vias públicas do Reino Unido.

Dois protótipos, um pintado nas cores Verde Podium com pintura Verde-Lima e outro Jade Verdejante com pintura Ouro Valquíria, estão sendo testados na pista da Idiada, incluindo os circuitos de alta velocidade e de manuseio em piso molhado e seco. Ali, o Valhalla está passando pela calibração final da direção e aerodinâmica ativa, bem como do desempenho do sistema de freios térmicos. Os testes estão sendo conduzidos pelos engenheiros da Aston Martin e pelo piloto de desenvolvimento da Aston Martin, Darren Turner, três vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans na classe GT. Outro carro, na foto na cor Prata Cintilante Acetinado com pintura Verde-Lima, está atualmente passando pela calibração final dos amortecedores nas estradas do Reino Unido.

Equipes

Simon Newton, Diretor de Desempenho e Atributos de Veículos, afirma: “Para as equipes de engenharia e dinâmica, a largura de banda dinâmica sem precedentes que distingue o Valhalla de seus rivais apresentou muitas novas oportunidades durante o desenvolvimento. Com uma combinação de 1.079 cv e 1.100 Nm por meio do trem de força híbrido, o desempenho extremo é garantido. Para aproveitar e refinar a potência e proporcionar uma experiência excepcional de supercarro tanto na estrada quanto na pista, foi necessário um trabalho incansável na integração da aerodinâmica ativa e dos sistemas de controle integrados”.