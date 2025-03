Após viagem de Carnaval, é importante uma revisão no carro

Muitos brasileiros aproveitam o feriadão prolongado de Carnaval para viajar e curtir momentos de lazer em praias e sítios. No entanto, essas regiões costumam apresentar desafios para os veículos, como maresia, acúmulo de terra e lama. Não é recomendado trafegar com um carro de passeio em terrenos irregulares, como areia e estradas de terra, já que o contato com buracos e pedras pode causar danos aos pneus e à suspensão.

Por isso, ao retornar dessas viagens, é fundamental que os motoristas façam uma inspeção no veículo com atenção especial a componentes que podem ser afetados pelas condições adversas do trajeto. A NGK, marca da Niterra especializada em componentes para sistemas de ignição, traz quais sistemas merecem mais atenção após uma viagem à praia ou sítio.

1 – Sistema de freios: em áreas litorâneas, a umidade e a salinidade podem acelerar o desgaste de discos e pastilhas. Já em estradas rurais, a poeira e o barro podem comprometer a eficiência do sistema, acidentes com galhos soltos ou impactos, podem danificar os sensores de ABS, tornando a revisão indispensável para evitar falhas na frenagem. O ABS, presente na maioria dos veículos, depende do correto funcionamento dos sensores de velocidade das rodas para garantir estabilidade em pisos escorregadios.

2 – Arrefecimento do motor: responsável por manter a temperatura ideal de funcionamento do motor. Com engarrafamentos comuns no período de Carnaval, o motor pode operar sob temperaturas mais altas do que o normal. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento (CTS) tem um papel fundamental nesse controle, informando a temperatura do líquido ao módulo de injeção, que por sua vez aciona o eletroventilador do radiador. Se houver falhas nesse sistema, o motor pode superaquecer e causar danos severos.

“Os principais sintomas de mau funcionamento dos sensores de injeção em veículos expostos a ambientes adversos incluem o acendimento da luz de injeção no painel, que alerta para uma falha no sistema”, afirma Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra do Brasil. “Além disso, podem ocorrer dificuldades na partida, aumento no consumo de combustível, falhas no funcionamento do motor e problemas durante as acelerações. Esses sinais indicam a necessidade de uma verificação para evitar danos mais graves ao veículo.”