Akyu Myasava mostra desenvoltura na Stock Series

Com 15 anos e mais jovem a estrear na categoria, o cascavelense Akyu Myasava mostrou desenvoltura no primeiro contato que teve com o carro da Stock Series. Durante os dois treinos da sexta-feira no Autódromo de Interlagos, em são Paulo, o piloto da equipe Garra Racing Team, que conta com apoio do Casino Acaray, Flabom Têxtil e Elisicred, foi o sexto mais rápido no primeiro treino, com o tempo de 1m46s375, marca que o coloca como o oitavo mais rápido da sexta-feira. Enzo Bedani, com 1m44s819 foi o melhor do dia.

Akyu se mostrou tranquilo durante todo o treino, mexeu muito no carro. “Procuramos se adaptar ao carro, trabalhar no acerto, não usamos pneus novos e vamos ver como será o treino deste sábado para ver se colocamos pneus novos para o treino classificatório. Conforme for, poderemos optar por guardar pneus para as corridas. Mas o primeiro contato com o carro e a categoria foi muito bom”, acentua Akyu Myasava.

O treino livre deste sábado será a partir das 7h50 e as 11 horas será realizado no treino classificatório para a definição do grid de largada da corrida 1, que terá largada às 12h35, com duração de 25 minutos, mais uma volta.

No domingo, serão realizadas mais duas corridas. A 2 tem largada às 9 horas e a 3 às 9h40. As duas corridas do domingo terão duração de 20 minutos, mais uma volta.