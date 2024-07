Akyu Myasava espera melhoras após descobrir peça quebrada

A descoberta da quebra de uma peça do triangulo traseiro após os treinos desta sexta-feira faz com que o paranaense Akyu Myasava projete melhoras para o sábado em Goiânia, onde disputa a 4ª etapa da temporada da Stock Car Series neste sábado e domingo.

Akyu explica que quando foi para o segundo treino, com pneus velhos, mas melhores do que o jogo usado no primeiro treino, o rendimento de seu carro caiu. Foi estranho e por isso os técnicos da equipe Garra Racing Team fizeram uma minuciosa revisão no fim do dia e descobriram uma peça quebrada no triangulo traseiro. “Agora é realizar mais alguns ajustes no treino e focar no classificatório, visando estar no TOP 10 do grid de largada”, acentua Akyu Myasava, que nesta temporada conta com o apoio da Farmacêutica EMS, Casino Acaray, Flabom Têxtil, Elisicred e Aestimare.

Nos treinos da sexta-feira, Akyu Myasava foi 11º no shakedown, oitavo no primeiro treino e 11º no seguindo treino, quando fez seu melhor tempo no dia, com a marca de 1m33s1258, enquanto que Guto Rotta foi o mais rápido do dia com 1m31s179.

Programação

A programação da Stock Car Series prevê para este sábado, o terceiro treino livre a partir das 9 horas; o treino classificatório será disputado a partir das 11h20 e a corrida 1 tem largada prevista para às 13h55, com duração de 25 minutos, mais uma volta.

Já no domingo, a corrida 2 está prevista para às 10h10, com 20 minutos, mais uma volta, enquanto que a largada da corrida 3 está marcada para às 10h50, com duração der 20 minutos, mais uma volta.