Akyu Myasava arrecada mais de 2 toneladas de donativos para o RS

O piloto cascavelense Akyu Myasava divulgou que arrecadou mais de duas toneladas de donativos em sua campanha em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Tudo que foi arrecadado foi entregue a Vicar, que junto ao que a promotora da Stock Series arrecadou em outras campanhas, já foram enviados ao Rio Grande do Sul.

Akyu destaca estar muito feliz com o engajamento da população de Cascavel, de seus amigos, da diretoria do Kart Clube de Cascavel, dos pilotos e especial os kartistas. “Foram cinco dias de campanha e a arrecadação nos surpreendeu. Estou feliz em poder de alguma forma diminuir os impactos que que a tragédia do Rio Grande do Sul causou a nossos irmãos gaúchos. Há muito o que se fazer e futuramente poderemos fazer ou participar de outras campanhas”, adianta Akyu.

