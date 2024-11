Deputado Zeca Dirceu entrega viatura semi blindada para a Rotam do 7º BPM

O deputado federal Zeca Dirceu, fez na manhã desta segunda-feira (4), a entrega de uma viatura zero-quilômetro e semi blindada para a Rotam do 7º BPM – Batalhão da Polícia Militar – de Cruzeiro do Oeste.

“Os policiais que atuam na Rotam têm um trabalho importante e essa viatura vai auxiliá-los a continuarem prestando esse trabalho de excelência para a população de Cruzeiro do Oeste e municípios vizinhos”, disse.

Zeca disse ainda que a segurança é um das prioridades de seu mandato na Câmara dos Deputados, seja através de emenda de bancada ou emenda individual. “Sem dúvida, a segurança é uma das nossas prioridades e sempre que pudermos vamos destinar recursos para essa área”, comentou.

A nova viatura, entregue nesta segunda-feira, é totalmente adaptada para uso operacional em atividades de policiamento ostensivo e parcialmente blindada, o que garante mais segurança aos policiais da Rotam. O custo da viatura é de mais de R$ 400 mil.

O comandante do 7º BPM, Tenente-Coronel Edson Kamakawa, aproveitou a solenidade para agradecer ao deputado Zeca e dizer que a nova viatura chega para dar melhores condições de trabalho aos policiais da Rotam. “Só temos que agradecer e dizer que com essa nova viatura nossos policiais terão mais segurança e agilidade no atendimento às ocorrências”, citou.

A nova viatura é equipada com um motor turbodiesel de 200 cavalos de potência com tração 4×4, tendo condição para trafegar em asfalto e em estradas sem pavimentação. O veículo também têm tecnologia embarcada e equipamentos para a segurança dos policiais, como airbags e sistemas de controle de estabilidade e de frenagem. Também conta com um compartimento para o transporte seguro de detidos.