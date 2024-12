FPrA homologa classificação do Paranaense de Turismo

Publicações

Adensam-se os rumores da transferência de Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid em 2025

O lateral-direito do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, está supostamente no radar do Real Madrid para uma possível transferência em 2025. À medida que o contrato do jogador de 25 anos com o Liverpool se aproxima da data de expiração, aumentam as especulações sobre seu futuro em Anfield e a possibilidade de uma transferência de alto nível […]