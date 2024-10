Adensam-se os rumores da transferência de Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid em 2025

O lateral-direito do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, está supostamente no radar do Real Madrid para uma possível transferência em 2025. À medida que o contrato do jogador de 25 anos com o Liverpool se aproxima da data de expiração, aumentam as especulações sobre seu futuro em Anfield e a possibilidade de uma transferência de alto nível para a capital espanhola.





Quais os rumores sobre Trent Alexander-Arnold?

Relatórios recentes de várias fontes, incluindo o respeitado canal espanhol Relevo , sugerem que o Real Madrid já iniciou contato com os representantes de Alexander-Arnold. Essa movimentação inicial é típica dos Los Blancos, conhecidos por sua abordagem estratégica para transferências, especialmente quando miram jogadores próximos do fim de seus contratos.

A lenda do Liverpool, Mark Lawrenson, colocou mais lenha na fogueira, afirmando em uma entrevista recente: “Acho que ele irá para o Real Madrid. Se ele quisesse ficar, já teria fechado o negócio.” As palavras de Lawrenson têm peso, dadas suas profundas conexões dentro do clube e sua compreensão do funcionamento interno do Liverpool.

Embora esses rumores permaneçam em grande parte não confirmados, o silêncio tanto do Liverpool quanto de Alexander-Arnold em relação a uma extensão de contrato é algo que vale a salientar. Do jeito que está, o contrato do talentoso lateral-direito está definido para expirar no verão de 2025, deixando-o livre para negociar com clubes estrangeiros a partir de janeiro do próximo ano.

Por que o Real Madrid pode estar interessado em Trent Arnold?

O Real Madrid é habitualmente bem sucedido nas contratações dos seus alvos. Assim como especialistas da indústria adotam uma abordagem de metódica para analisar ou escolher um cassino online, restaurantes ou software, os olheiros do Bernabéu olham tanto para dentro quanto para fora de seus times para restringir seus alvos. Ancelotti está interessado em estreitar o meio-campo, com a contratação de um lateral-esquerdo e um lateral-direito no topo de sua lista de desejos.

É fácil ver por que Arnold está em seu radar, assim como Alphonso Davies, outro alvo que o Real Madrid quer contratar do Bayern de Munique como um agente livre em 2025. Nos últimos anos, o Madrid tem rastreado obsessivamente os jogadores que deseja e quase sempre garantiu suas assinaturas, apesar da concorrência dos clubes da EPL e do PSG.

Há também uma questão de envelhecimento da defesa no Bernabeu. Com os atuais laterais-direitos Dani Carvajal (33) e Lucas Vázquez (34) chegando aos 30 e poucos anos, o Madrid precisa planejar o futuro. Alexander-Arnold, aos 25, oferece qualidade imediata e jogo de longo prazo. Além disso, a lesão grave de Carvajal é um motivo extra para acelerar a sucessão na lateral direita.

Também precisamos pensar na flexibilidade tática sob Carlo Ancelotti. A habilidade de Alexander-Arnold de jogar como um lateral-direito tradicional, um lateral-direito ou até mesmo no meio-campo combina perfeitamente com essa filosofia.

Ele também dá aos jogadores que podem fazer a diferença em situações de bola parada muita ação. Arnold é uma espécie de estrela nessa área, o que acrescentaria outra dimensão ao arsenal de ataque do Real Madrid.

Além de suas habilidades em campo, o perfil global de Arnold o torna uma proposta atraente do ponto de vista de marketing. O Real Madrid, sempre atento à sua marca, veria o inglês como um ativo valioso dentro e fora do campo.