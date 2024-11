estados-que-mais-jogam-roleta-online

Este sucesso se deve tanto à alta densidade populacional quanto à velocidade de conexão, permitindo que os usuários explorem com tranquilidade mesas de roleta com dealers ao vivo, um dos formatos mais atrativos.

E é incrível pensar que de acordo com dados do portal Statista, 48% dos brasileiros jogam jogos de cassino 1 a 3 vezes por semana, mostrando como jogar esses tipos de jogos se tornaram uma forma de entretenimento para a população.

Com o crescimento contínuo do setor de cassinos online no país, as preferências de cada região começam a ficar mais visíveis, sendo que os jogos de cassino, como por exemplo a roleta online, estão ganhando grande popularidade em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, como aponta pesquisa realizada pela plataforma KTO .

As mesas de roleta mais populares

Para aqueles que querem conhecer bons jogos da roleta online, a KTO também revelou as mesas ao vivo mais procuradas, sendo que entre as mesas preferidas, a “Roleta Ao Vivo” ocupa a primeira posição, com uma popularidade de 2,73%, destacando-se como a escolha número um dos jogadores.

A “Roleta Relâmpago Brasileira” é a segunda mais popular, com um multiplicador impressionante de até 500x e este jogo atrai especialmente os jogadores que gostam de jogos que tem a adição de multiplicadores em sua “gameplay” e tem uma popularidade de 1,90%.

Já a “Mega Roleta Brasileira”, teve um multiplicador máximo de 300x no mês de setembro e com isso este jogo da roleta ocupa a terceira posição com 1,36% de popularidade. Esta mesa também conta com crupiês ao vivo e interações em português, oferecendo uma experiência ainda melhor para o público brasileiro.

A tabela a seguir resume o ranking das 10 mesas mais populares na KTO neste último mês:

Jogo de roleta online % de Popularidade Roleta Ao Vivo 2.73% Roleta Relâmpago Brasileira 1.90% Mega Roleta Brasileira 1.36% Roleta Brasileira Ao Vivo 1.31% Roleta Brasileira 1.11% XXXTreme Lightning Roulette 0.89% Lightning Roulette 0.33% Lucky 6 Roulette 0.25% Mega Fire Blaze Roulette Live 0.25% Immersive Roulette 0.24%

Observa-se que, embora a maioria das mesas preferidas sejam de roleta ao vivo com crupiês, algumas variantes de roleta com gerador de números aleatórios (RNG) também permanecem populares.

Em resumo, para aqueles que desejam uma experiência de cassino mais autêntica, as mesas de roleta ao vivo, especialmente em português, permanecem como as favoritas, refletindo a preferência dos brasileiros por uma experiência de jogo que une simplicidade, conveniência e diversão, sendo boas opções para se explorar em meio à um catálogo tão vasto de jogos oferecidos pelas plataformas.