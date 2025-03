XXII Feira Agropecuária será nos dias 28 e 29 de março

Para que os profissionais do campo tenham sucesso em todas as etapas – do plantio à comercialização – e se diferenciem da concorrência, cada vez mais será preciso dominar uma combinação de conhecimentos técnicos, gerenciais e mercadológicos.

A XXII Feira Agropecuária de Campo Mourão é realizada numa das regiões mais produtivas do País . O evento conecta técnicos, professores, profissionais, estudantes, produtores, convidados e promove o compartilhamento do saber.

Outra novidade será o lançamento do aplicativo Agredu; uma solução educacional voltada para profissionais do agronegócio que entrega conteúdo personalizado, exclusivo e acessível via WhatsApp. O lançamento oficial acontecerá no estande do Centro Universitário Integrado.

Órgãos públicos como a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) e Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep) também estarão presentes na XXII Feira Agropecuária de Campo Mourão.

Neste ano a feira vai agregar simultaneamente a 4ª Edição da Feira Caminhos da Produção Orgânica – evento realizado pelo Ministério Público do Paraná, em parceria com o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema).

Rodadas de negócios, palestras, apresentações de tratores novos e antigos, demonstrações técnicas de campo, concurso que vai eleger o melhor café e diversos atrativos para as famílias – brinquedos, touro mecânico, praça de alimentação – também constam na programação da XXII Feira Agropecuária, que é organizada pelo Centro Universitário Integrado, a BeAgro Integrado e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR).

Cerca de 120 empresas – de toda a cadeia produtiva do setor agropecuário – estarão no evento . Agentes financeiros e cooperativos terão estandes para expor seus produtos, serviços, maquinários, implementos agrícolas e mostrar as novidades que ajudam no desenvolvimento sustentável do setor agropecuário.

O município de Campo Mourão vai receber a XXII Feira Agropecuária Integrado. O evento acontece nos dias 28 e 29 de março, das 8h30 às 17h, com o tema “Conectando o Campo ao Futuro”. A entrada é franca e são esperados 6 mil visitantes de várias cidades e estados do Brasil.

A desvalorização do conhecimento técnico compromete avanço do agro em todo país

“Quem deseja ter bom desempenho no agronegócio deve estar atento às tecnologias, tendências, inovações, saber de gestão, administração rural, comercialização, mercado, certificações e sustentabilidade”, explica Marcelo Picoli, coordenador do curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado.

Empreendedor, conectado e tecnificado

Segundo Picoli – que é pós-doutor em Patologia Vegetal pela Universidade Estadual de Iowa (EUA) – o perfil do ‘homem do campo’ mudou significativamente nas últimas décadas.

“O produtor rural moderno não se limita apenas ao conhecimento empírico herdado das gerações anteriores. Hoje ele é empreendedor, conectado, tecnificado e busca constantemente inovações para aumentar a produtividade e a rentabilidade de sua propriedade. É um novo jeito de atuar no agronegócio”, destaca.

Retrospectiva e perspectivas

O agronegócio brasileiro enfrentou um ano desafiador e transformador em 2024. As adversidades climáticas [chuvas excessivas no Rio Grande do Sul, secas e queimadas no Norte, Centro-Oeste e Sudeste], a volatilidade dos preços e o avanço tecnológico marcaram o setor no ano que se passou.

Com foco na resiliência, o setor vem apostando em inovação, práticas sustentáveis e avanços tecnológicos para superar as dificuldades e consolidar a confiança no crescimento de longo prazo. Mesmo diante de tantos desafios, o IBGE prevê que a safra 2024/2025 alcance 322,6 milhões de toneladas, crescimento de 10,2% frente a 2024 e novo recorde de produção.

Agronomia inovadora e premiada

A BeAgro Integrado – primeira vertical do agronegócio no Brasil – terá um espaço exclusivo no evento para interagir com os visitantes. A vertical se consolida nos pilares de educação, inovação, sustentabilidade e tem parcerias de outras instituições de ensino, empresas e hubs de inovação.

A BeAgro Integrado oferece soluções diferenciadas para a carreira do estudante de Agronomia, desde a escolha da graduação até a vida profissional. A iniciativa resultou em um aumento de 30% no número de estudantes matriculados em Agronomia do Centro Universitário Integrado e posiciona o curso como referência em educação e formação no agronegócio brasileiro.

“Como todos esses atrativos, vamos desenvolver ainda mais o agronegócio da região, estreitar contatos entre todos os agentes do segmento, com os estudantes e produtores rurais para que nossa região – que é o berço do agro no Paraná – continue evoluindo cada vez mais e de maneira sustentável”, destaca Marcelo Picoli.