Restaurante do Show Rural passa a ser o maior do Brasil

Cascavel - Com a ampliação na estrutura física realizada para a 37ª edição, o restaurante do Show Rural Coopavel se consolida como um dos maiores ambientes gastronômicos do Brasil e da América Latina. De quatro mil, agora ele passa a ter capacidade para servir cinco mil pessoas simultaneamente, chegando a até 45 mil refeições em um único dia.

“A ampliação era uma necessidade. Com o crescimento do evento nos últimos anos, com recepção média de 360 mil visitantes por edição, percebemos que o restaurante precisaria ser ampliado”, informa o presidente Dilvo Grolli. Com espaço maior e todo suporte que um empreendimento desses exige, mais pessoas poderão fazer suas refeições no local com o mesmo conforto e qualidade, conforme Dilvo.

O número de buffets aumentou de oito para 15. Como as pessoas podem se servir dos dois lados de cada um deles, então significa dizer que teremos 30 buffets disponíveis, informa a nutricionista responsável pelo restaurante do Show Rural, Ediselma Waschington de Oliveira. Ediselma é responsável por todo planejamento de atividades do restaurante, pela formulação do cardápio e também por acompanhar e orientar a equipe de cerca de 350 pessoas destacadas para o preparo das refeições nos cinco dias do evento.

Novo horário

Para atender ainda melhor quem visitar a 37ª edição do Show Rural Coopavel, outra mudança foi realizada pelos diretores: o horário de funcionamento do restaurante vai ser ampliado em 30 minutos diariamente. Em vez das 10h30, as refeições começarão a ser servidas às 10h. Com isso, conforme Ediselma, o espaço estará aberto das 10h às 15h. Serão cinco horas ininterruptas de atendimento, por isso, planejar com o máximo de atenção toda a operação, que envolve tanta gente, é tão importante, comenta o coordenador geral Rogério Rizzardi.