Preço do boi gordo bate R$ 307 no Oeste dois meses antes de todas as projeções

Com dois meses de antecedência ao prognóstico divulgado no começo do mês pelo Jornal O Paraná, cuja manchete destaca que a arroba do boi atingiria a casa dos R$ 300 em dezembro, essa cotação já é uma realidade na região Oeste do Paraná. A informação foi confirmada ao diário pelo presidente da Padrão Beef, Lindonez Rizzotto. “Atingimos essa marca ainda no meio da semana passada”, relata. De sexta-feira até quarta, o preço da arroba subiu R$ 7. Hoje, a cotação está em R$ 307. “Porém, as vendas reduziram em torno de 10%”, relata Rizzotto.

O mesmo desempenho da arroba do boi é observado em outros centros produtores. Em Barretos e Araçatuba, interior de São Paulo, o acumulado do mês de outubro já gera uma valorização de R$ 29, equivalente a 11,2%.

É uma reação por parte do mercado em relação à redução da oferta de animais pronto para abate. Reflexo da queda sazonal da oferta de pastagens atribuído à estiagem histórica registrada nesse ano. Essa alta anda lado a lado com os maiores preços dos animais de reposição.

Devido ao aumento dos custos de reposição, os produtores têm evitado enviar fêmeas para o abate, o que tem limitado ainda mais a oferta. No entanto, em relação ao ano passado, o número de animais abatidos permanece em níveis altos, sustentado por uma demanda forte tanto no mercado interno quanto no externo.

Crescimento

No primeiro semestre deste ano, o Brasil abateu 19,3 milhões de cabeças de gado, representando um crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, as exportações acumulam uma alta significativa de 33,7% de janeiro a setembro, totalizando 2,4 milhões de toneladas, conforme dados da Abrafrigo (Associação Brasileira de Frigoríficos).