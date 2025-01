Medida de redução de tarifas de importação é ‘desesperada’ e ‘absurda’, reagem entidades

Cascavel - Já está ficando redundante repercutir as discussões envolvendo o governo federal e as entidades do agronegócio do País. A mais recente polêmica diz respeito ao anúncio feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre a intenção do governo reduzir o imposto dos alimentos exportados e o imposto de importação, com o propósito de baratear o preço de determinados alimentos. Conforme informações do Palácio do Planalto, já ocorrem estudos visando garantir a paridade com os preços do mercado externo.

Governo Federal

Medidas de aperfeiçoamento vão moldar essa proposta. Por sua vez, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que medida similar foi adotada para reduzir o preço do arroz e garantir o abastecimento no País, diante do problema das enchentes verificado no Rio Grande do Sul. Na época, esse assunto também gerou muita discussão. Agora, surge essa nova proposta do governo federal, provocando reações diversas no setor do agro.

Na opinião do presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), deputado federal Pedro Lupion, a ideia de diminuir tarifas de importação de gêneros alimentícios é mais uma medida desesperada e mal pensada do governo que insiste em ignorar os problemas macroeconômicos, o controle inflacionário, câmbio descontrolado e gasto público exorbitante. “A desconfiança do mercado e a falta credibilidade agravam a situação. Não existe desabastecimento, não há problemas de safra, não há sobrepreço”, dispara.

Na avaliação do líder da Bancada Ruralista, os preços dos produtos agropecuários brasileiros seguem os padrões mundiais. “Anunciar que o País vai abrir importações é simplesmente jogo de cena demagógico para induzir a população a achar que estão fazendo algo prático para baixar preços”. Segundo ele, o agronegócio faz sua parte ao produzir com qualidade e quantidade, apesar dos desafios econômicos que aumentam os custos de produção e diminuem a competitividade, num cenário em que medidas de apoio e estímulo à produção não conseguem fazer frente à alta de juros e câmbio.