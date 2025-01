Entidade denuncia prejuízo deR$ 841 bi ao agronegócio brasileiro

Brasil - A Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio protocolou a maior ação da história do País. De proporções inéditas, ela foi protocolada contra o maior banco do país, o Banco do Brasil. Conforme a entidade, a ação expõe uma organização que há décadas prejudica milhares de produtores rurais: a venda casada.

Desde a década de 1960, o crédito rural foi implementado como a principal política agrícola do Brasil, assegurada pela Constituição Federal, para fomentar o desenvolvimento socioeconômico e proporcionar aos pequenos e médios produtores acesso a recursos com juros subsidiados. “O crédito rural deveria ser um alicerce para a segurança financeira do campo.

No entanto, uma prática perversa e ilegal vem desvirtuando esse propósito: a venda casada, imposta pelos maiores bancos do País, especialmente o Banco do Brasil, que detém 60% desse mercado vital”, diz a ABDAGRO.A ação, que conta com apoio jurídico do escritório João Domingos Advogados, representa milhares de produtores rurais lesados.

Trata-se da maior ação judicial já registrada, não apenas no Brasil, mas no mundo, marcada pela sua extensão e pelas quantias colossais envolvidas.Além do volume financeiro, o caso tem o potencial de redefinir as práticas bancárias e proteger os direitos econômicos de uma classe fundamental para a economia nacional: os produtores rurais.

O objetivo dessa ação coletiva é não apenas compensar os danos causados, mas também reformular as regulamentações do setor para garantir que o crédito rural volte a ser um suporte efetivo ao desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro, sem ser condicionado à aquisição de produtos financeiros de forma injusta e ilegal, como tem ocorrido ao longo de décadas.

A venda casada, que condiciona a liberação do crédito à compra de produtos como seguros, consórcios e títulos de capitalização, teria desviado bilhões de reais que deveriam ser aplicados diretamente na produção rural. Nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil concedeu R$ 1,5 trilhão em operações de crédito rural. No entanto, conforme a associação, estudos apontam que R$ 179 bilhões foram desviados ilegalmente para a compra compulsória desses produtos financeiros, aumentando os custos operacionais dos produtores e comprometendo severamente o financiamento agrícola no Brasil.

A ação judicial não apenas visa recuperar esses valores desviados, mas também requer uma compensação que totaliza valores astronômicos.No total, os pedidos da ação alcançam a impressionante cifra de R$ R$ 841.851.114.419,00, o que torna este o maior processo judicial de todos os tempos. Esta ação, liderada pela ABDAGRO e conduzida pelo escritório João Domingos, representa uma mudança de paradigma no setor financeiro, exigindo que os bancos abandonem práticas predatórias e que respeitem os direitos daqueles que alimentam a nação — os produtores rurais.

Com esse escopo, a ação não é apenas uma tentativa de recuperação de valores financeiros, mas uma luta pela sobrevivência do agronegócio e pela dignidade dos produtores, que há décadas são reféns de práticas ilegais que beneficiam apenas as instituições financeiras.

Esta é uma batalha que pode moldar o futuro do setor rural no Brasil e garantir que o crédito rural, essencial para o desenvolvimento econômico, seja finalmente utilizado para o propósito correto: fortalecer a produção agrícola e garantir a prosperidade do campo.Para se ter uma ideia da gravidade, o escândalo da Lava Jato, até então considerado um dos maiores da história, envolveu o prejuízo de R$ 153 bilhões na economia do país.

Agora, compare esse valor aos R$ 841 bilhões de prejuízo por esse verdadeiro esquema, que há décadas opera com impunidade contra o produtor rural brasileiro. Esse montante astronômico faz com que o escândalo da Lava Jato pareça insignificante diante do rombo causado por esta organização, liderada colaboradores do mais baixo ao mais alto escalão dentro do Banco do Brasil.

O impacto é tão devastador que o caso abre início a investigações de órgãos reguladores em diversas frentes, incluindo o Ministério Público Federal (MPF), o Banco Central (BC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e o Tribunal de Contas da União (TCU). Trata-se de um crime sistêmico, perpetuado ao longo de décadas com a conivência e omissão de órgãos fiscalizatórios e regulatórios que deveriam proteger o produtor rural, mas permitiram que essa prática criminosa perpetuasse no tempo.

Casos reais de prejuízo e ruína

O exemplo de Naiton, produtor rural, é apenas um dentre milhares. Em 2021, após contratar um empréstimo rural de quase R$ 3 milhões com o Banco do Brasil, R$ 500 mil foram desviados para um plano de previdência privada, sem que ele pudesse recusar. Segundo seu gerente, esse produto era necessário para que o crédito fosse liberado. Essa venda casada levou ao aumento de seus custos, resultando em cheques sem fundos e endividamento crescente, ao ponto de Naiton ter que pedir recuperação judicial.O Sr. Sebastião de Moura, produtor rural há mais de 30 anos, sempre contou com operações de crédito rural do Banco do Brasil para custear suas produções.

No entanto, para conseguir esses empréstimos, ele era frequentemente coagido e constrangido pelos gerentes a adquirir produtos financeiros do banco, como condição para a liberação do crédito. Produtos como Ourocap, seguro de vida, financiamento de veículos e planos de previdência eram impostos como requisitos para fechar o negócio.Dependente do crédito rural subvencionado e atolado em dívidas, Sebastião se via sem escolha.

Diante da estrutura de oligopólio em que o Banco do Brasil detém uma posição dominante, ele se encontrava em uma situação sem saída: ou aceitava os produtos financeiros do banco, ou simplesmente não tinha acesso ao crédito. Muitas vezes, ele sequer era informado sobre a contratação desses produtos — só tomava conhecimento quando os valores eram debitados automaticamente de sua conta.