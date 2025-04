Burocracia e juros altos ‘travam’ a expansão do agro no Brasil

A participação do agronegócio no PIB brasileiro representa em média, 20%. No primeiro semestre do ano passado, o PIB do agro chegou a R$ 2,50 trilhões e no terceiro trimestre do mesmo ano, registrou um avanço de 1,26%. Para se ter uma ideia, a CNA (Confederação Nacional da Agricultura) projeta um aumento de 5% no PIB do agronegócio. Tamanha importância não é considerada quando o governo federal anuncia recursos para o crédito e seguro rurais.

Para o diretor-técnico da APEPA (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário), engenheiro agrônomo Ricardo Palma, a agricultura precisa de política agrícola, ou seja, regras claras a longo prazo, com taxas de juros mais baixas e compatíveis com o setor . “A Apepa e a AEA-Toledo já encaminharam sugestões ao Plano Safra 2025/26. Precisamos de uma política agrícola com foco na realidade da agricultura e da pecuária”, defendeu.

Em relação ao seguro rural, é preciso diminuir o valor do prêmio pago pelo produtor e o aumento da cobertura de produtividade física e financeira, uma remodelação necessária para que o produtor rural possa cobrir os custos da lavoura e assim não ficar inadimplente em caso de frustração climática ou de preços baixos do produto agrícola. “A inadimplência no setor cresceu nos últimos anos, devido às frustrações climáticas e à falta de amparo do governo e cobertura por parte do seguro rural e Proagro”, destacou.

Demora preocupa

A demora na liberação dos recursos do crédito rural pelo governo é um gargalo preocupante, sem contar as elevadas taxas de juros. “São juros subsidiados que variam de 6% a 12% ao ano no custeio e de até 12% nas linhas de investimento”. Os recursos livres do banco chegam a 22% a.a., relata. Para o próximo ano, a expectativa do Plano Safra causa temor, em virtude da taxa Selic de 14,25% anunciada recentemente, com tendência de alta.

A burocracia na liberação de recursos do crédito rural é outro ponto de atenção, segundo o diretor-técnico da Apepa. “O produtor não tem facilidade de acesso. O seguro rural está caro e a cobertura baixa. Em algumas culturas, como a do trigo e milho segunda safra, é inviável contratar custeio com Proagro. As taxas são altas”.