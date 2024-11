Brasil habilita 19 frigoríficos para exportar carnes para a África

O governo brasileiro comemorou a recente confirmação do governo da África do Sul quanto à habilitação de mais 19 frigoríficos brasileiros para a exportação de carnes. Essa decisão representa um passo importante para o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países e uma oportunidade estratégica para o setor agropecuário brasileiro expandir ainda mais sua presença no mercado africano. Com as novas autorizações, o total de estabelecimentos habilitados para exportação de carne para a África do Sul chega a 28, somando frigoríficos que já estavam autorizados, além daqueles que tiveram suas condições de certificação atualizadas. Este avanço reforça o Brasil como um dos maiores produtores e exportadores de carne do mundo.

Distribuição

Os 19 novos frigoríficos habilitados estão distribuídos por nove estados brasileiros. São Paulo é o estado com o maior número de unidades habilitadas, com seis frigoríficos, seguido por Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro. A distribuição geográfica das habilitações reflete a presença de grandes polos de produção e processamento de carnes no Brasil, além de destacar a importância de uma rede de produção que abrange diversas regiões, garantindo a eficiência e a escala da produção para atender à demanda internacional.

A composição dos novos frigoríficos habilitados também é diversificada. Ao todo, a lista inclui oito frigoríficos especializados em carne bovina, dois em carne equina, cinco em carne suína e treze em carne de aves. Essa variedade reflete a importância do Brasil em diferentes segmentos do mercado de carnes, além de garantir uma oferta de produtos que atende aos diferentes gostos e necessidades dos consumidores sul-africanos. A carne bovina, por exemplo, continua sendo um dos principais produtos exportados, mas a carne suína e de aves também desempenham papel relevante, especialmente em mercados que demandam produtos de alta qualidade e com preços competitivos.

Líder mundial

Em 2024, o Brasil segue consolidando sua posição como líder mundial na exportação de carnes, com mais de 7 bilhões de toneladas exportadas até o momento. Esse volume significativo de exportações é um reflexo da excelência na produção, processamento e comercialização de carnes, além do trabalho contínuo das autoridades brasileiras para abrir novos mercados e ampliar a competitividade no setor. A exportação de carne não é apenas uma importante fonte de receita para o país, mas também um fator essencial para o fortalecimento da imagem do Brasil no cenário global, como um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo.