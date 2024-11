Bioinsumos: fim da produção on farm vai afetar 320 mil pequenos agricultores no PR

Pequenos produtores brasileiros, entre os quais os agricultores dedicados às culturas orgânicas, podem sofrer mais um duro golpe atribuído ao governo federal.

O questionamento principal é levantado pela FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), ao não medir esforços para buscar uma solução para o conflito de legislação que, por meio do Decreto 6.913/2009, permite a produção própria de bioinsumos até o fim deste ano. Se não for aprovada uma nova lei de bioinsumos ou derrubado o veto presencial nº 65 da Lei do Autocontrole, a partir de janeiro de 2025 a produção classificada de on farm passa a ser ilegal. Somente no Paraná, a medida vai impactar ao menos 320 pequenos produtores rurais. Quem desrespeitar tal legislação, está sujeito a um pena entre 3 anos a 9 anos de prisão e multa.

Estado

Ainda assim, o Paraná é o estado com o maior percentual de produtores orgânicos do Brasil, correspondendo a 16%. As informações são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Há informações desencontradas em relação aos produtos biológicos.

Conforme algumas fontes consultadas pela equipe de reportagem do O Paraná, os biológicos são eficazes para certos tipos de pragas. Entretanto, há doenças e vetores que somente são suscetíveis a agroquímicos.

Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, revelam que o Brasil dedica 23 milhões de hectares tratados no ano passado. Isso quer dizer que 60% dos agricultores brasileiros fazem o uso de biopesticidas e biofertilizantes, ante 33% na Europa. “É urgente a votação dos projetos de Lei 658/2021 e 3668/2021, ainda em trâmite na Câmara dos Deputados”, destaca o presidente da FPA, Pedro Lupion.