Yamandu Costa encerra sua turnê pelo Brasil no dia 3 de maio

Yamandu Costa não para. Radicado em Lisboa desde 2019, o violonista gaúcho faz um giro incansável pelo mundo na turnê de lançamento do seu novo álbum, “Ida e Volta”. O título é bastante sugestivo: remete tanto ao ritmo de vida do músico – que em sua atribulada rotina de shows faz questão de retornar às origens – quanto às referências sonoras que fazem parte do novo trabalho. Este mês, Yamandu volta ao Brasil para uma curta temporada de shows, acompanhado do seu violão de sete cordas.

Depois de tocar em São Paulo e Florianópolis, o músico se apresenta no dia 2 de maio em Curitiba, no Teatro Positivo, e dia 3 em Londrina, no Cine Teatro Ouro Verde. Esses dois espetáculos encerram sua miniturnê pelo Brasil. Mas férias, nem pensar. Yamandu teve uma rápida passagem pelo país em janeiro, quando fez shows em Porto Alegre e São Paulo. Depois, esteve em países como China, Rússia, Turquia, Espanha e França. A volta ao Brasil tem um significado especial.

“É muito bom tocar em casa. Será um grande reencontro com o público. Vou apresentar temas novos, buscando aproximar as pessoas do meu universo sonoro. Cada música tem uma razão de ser, por isso vou explicar um pouco a concepção do álbum e as origens dessa nova safra de composições. Tudo de maneira bem informal”, explica Yamandu.

Nos shows em Curitiba e Londrina, Yamandu vai apresentar o repertório do show “Ida e Volta”, que tem como foco a música ibero-americana, com ênfase nos chamados cantes de ida y vuelta. A nomenclatura abarca um aporte de cantos clássicos espanhóis que chegaram à América Latina durante o processo de colonização e voltaram transformados para a Espanha. Entre eles, o flamenco e as guarânias. Seu compasso, acentuação e harmonia são herança das Guajiras cubanas e das Rumbas ciganas.

Essa confluência de ritmos e gêneros musicais tem forte vínculo com a obra de Yamandu. Segundo ele, a música ibero-americana está sempre indo e vindo, num movimento incessante que atinge os países da América Latina. Os temas falam de diferentes regiões do continente, mas sempre influenciados pelos cantes de ida y vuelta, pois bebem das mesmas fontes. Não por acaso, o repertório do show traz composições inéditas e músicas latino-americanas que fazem referência a essa cultura do “vai e vem”.

Composto por 14 faixas autorais, “Ida e Volta” ainda não está integralmente disponível nas plataformas digitais. A cada mês, um novo single é lançado. Yamandu já apresentou faixas como “Choro para Paquito”, “Diplomata”, “Navidad”, “Mburucuya” e “Lusa”. A próxima é “Missionerita”, que sai no fim de abril. Mas aqueles que comparecerem às apresentações ao vivo terão o privilégio de conhecer o álbum na íntegra antes do público geral. Nos shows, será possível adquirir antecipadamente a versão física do disco — prática que o artista faz questão de manter.

Somente em 2023, Yamandu lançou três álbuns e percorreu cerca de 20 países em sua agenda de shows. No mês passado, chegou ao mercado o disco “Helping hands”, gravado em parceria com a violonista Elodie Bouny, sua ex-mulher. Eles adaptaram peças clássicas e composições latino-americanas tradicionalmente tocadas em um só violão. O repertório inclui “La Amapola”, “Seguidillas del Diablo” (de Joaquin Rodrigo, o compositor do “Concerto de Aranjuez”) e “Sonata K386 para cravo”, do italiano Domenico Scarlatti. Um ponto alto do disco é “Remembrance of Rio”, composição de Yamandu que nunca havia sido gravada, e que fala muito sobre o começo de sua vida em casal, com Elodie, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

Show Yamandu Costa / “Ida e Volta”

Curitiba

Onde: Teatro Positivo

Endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido

Quando: 2 de maio (quinta)

Horário: 20h30

Capacidade: 2.400 lugares

Link: www.diskingressos.com.br/evento/6013/02-05-2024/pr/curitiba/yamandu-costa

Classificação: 12 anos

Crédito: Divulgação