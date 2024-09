CULTURA

Final do FERMOP emociona e encanta público em Capitão Leônidas Marques

Foi um grande show, do começo ao fim. A última etapa da 19ª edição do FERMOP- Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná- foi à altura do que se espera para uma grande final. Com apresentações de alto nível e uma disputa acirrada, o público que compareceu ao ginásio de esportes Eugênio João Marchetto, […]