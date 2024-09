Vistoria de entrega das chaves: como evitar problemas

Outro aspecto importante é o cumprimento das obrigações contratuais. Ambas as partes devem revisar o contrato para assegurar que todas as condições sejam atendidas no momento da entrega.

É essencial que esse momento seja realizado de forma cuidadosa para evitar problemas futuros, como disputas sobre o estado do imóvel ou a devolução do depósito de segurança. Para isso, tanto inquilinos quanto proprietários devem estar preparados e informados sobre os procedimentos necessários.

Receber as chaves de um imóvel é um momento extremamente importante e marcante para os inquilinos e proprietários, pois simboliza a transição de vida para muitos. Para que essa etapa seja facilitada, é fundamental se atentar a detalhes que possam atrapalhar a fluidez do processo.

Comunicação

É fundamental estabelecer um canal de comunicação claro entre as partes antes da entrega das chaves. Uma boa comunicação ajuda a alinhar expectativas e facilita a resolução de qualquer pendência. É indispensável que todos estejam de acordo com os direitos e deveres.

Agendar um horário específico para a entrega, por exemplo, e garantir que ambos os lados estejam presentes cria um ambiente colaborativo, onde dúvidas podem ser esclarecidas sem problemas.

Agendar

Um dos principais passos para evitar contratempos é agendar a visita de entrega das chaves de forma organizada. É possível marcar a visita de maneira prática, garantindo que ambas as partes estejam presentes e o imóvel seja inspecionado cuidadosamente, mais uma vez.

Além disso, a gestão imobiliária também promove uma comunicação mais transparente entre inquilinos e proprietários. Com um intermediário confiável, é possível esclarecer dúvidas sobre o estado do imóvel, discutir a devolução do depósito e resolver qualquer pendência de forma eficiente.

Esse canal de comunicação facilita a documentação necessária, como o laudo de vistoria, que serve como um registro importante para ambas as partes. Ainda, muitos inquilinos se sentem mais confortáveis de tratar com o intermediário do que com o proprietário. Esse serviço garante suporte durante todo o processo, pois ao contar com profissionais qualificados, tanto inquilinos quanto proprietários se sentem mais seguros e confiantes na transição.

Crédito: Divulgação