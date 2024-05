Viagens solo são a nova tendência de turismo para os próximos anos

Um novo levantamento divulgado pela Visa aponta que o turismo solo é uma tendência que chegou para ficar. De acordo com o relatório Global Travel Insight, espera-se que a quantidade de pessoas que viajam sozinhas aumente em 35% até 2030, o que daria em torno de 580 milhões de pessoas ao redor do mundo.

O relatório da Visa também aponta um crescimento considerável no número de pessoas que moram sozinhas ao redor do mundo. Na Alemanha, por exemplo, 40% das casas são ocupadas por uma única pessoa. O turismo solo acaba sendo um reflexo desta nova tendência e estilo de vida onde os indivíduos estão cada vez mais priorizando uma vida mais independente.

Benefícios de viajar sozinho

Enquanto alguns criticam a modalidade por se tratar de experiências mais solitárias, aqueles que praticam defendem as viagens solo por uma série de motivos. De acordo com especialistas no assunto, quem viaja sozinho tira mais tempo para o seu autoconhecimento, tornando-se mais confiante em situações cotidianas. Não menos importante, a pessoa também usufrui de maior liberdade e flexibilidade nos roteiros, sem precisar depender da opinião de terceiros.

O relatório da Visa também aponta que os viajantes solo são pessoas mais aventureiras que priorizam experiências singulares ao invés de luxo e conforto. Na maioria dos casos, os turistas aproveitam a oportunidade para socializar e fazer novas amizades sem se preocupar com roteiros ou planejamentos muito rígidos.

Os gastos da viagem para uma única pessoa também são consideravelmente menores – especialmente em destinos internacionais. Quem viaja com companhia tende a gastar mais, então viajar sozinho acaba sendo uma medida eficaz para conhecer lugares novos e ainda economizar no processo.

Destinos populares

O destino varia de acordo com o gosto do indivíduo, mas em viagens solo as grandes cidades costumam ser o passeio preferido dos turistas. Lugares como Vancouver no Canadá, Santiago no Chile, Montpellier na França e Berlim na Alemanha são algumas das viagens mais procuradas pelos solteiros. Em contrapartida, pontos turísticos muito clichês não possuem tanta demanda, como é o caso de Paris, por exemplo.

No Brasil, a variedade de viagens para se fazer sozinho também é alta. Florianópolis em Santa Catarina, Porto Seguro na Bahia, Capitólio em Minas Gerais e Campos do Jordão em São Paulo são alguns dos destinos que podem render experiências memoráveis para os turistas solitários. E diversos serviços como locação de veículose a hospedagem se tornam mais fáceis, garantindo maior praticidade e comodidade entre os diferentes destinos.

Crédito: Divulgação