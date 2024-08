Último dia para se inscrever em simpósio que terá palestra de Fernando Schüler

As inscrições para o 2º Simpósio Sociedade, Cidadania e Ação entraram na reta final. O evento será realizado amanhã, dia 03/08, no auditório da Unipar de Cascavel, contando com palestrantes de peso e discutindo temas relevantes da sociedade como a liberdade, os direitos individuais e o contexto político no Brasil.

O jornalista e cientista político Fernando Schüler é o principal nome do simpósio. Schüler é atualmente o mais destacado palestrante nacional sobre o tema Liberdade. Ele, inclusive, foi reconhecido com o Prêmio Liberdade de Imprensa 2024. No simpósio, Schüler falará sobre o “Cenário Político e Social do Brasil e a Liberdade: uma leitura técnica e política.”

O Simpósio contará ainda com o professor e cientista político Christian Lohbauer, com o tema: “Os desafios da Polarização e da relativização moral na política no Brasil atual”. Já o advogado gaúcho Ricardo Jobim, falará sobre “A democracia, a liberdade e os direitos individuais na política e na sociedade”.

Nesta segunda edição, o Simpósio proporcionará também uma mesa redonda com os palestrantes, tendo na mediação o jornalista Caio Gottlieb. O tema central será: “A cidadania, o exercício social e o papel protagonista do indivíduo”, coroando o evento e oportunizando interação do público presente.

O Simpósio é idealizado e organizado pela Loja Maçônica Vigilantes do Oeste nº 2713, de Cascavel, e aberto para toda a comunidade.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.eventbrite.com.br/e/2o-simposio-regional-sociedade-cidadania-e-acao-tickets-913247446697

SERVIÇO

O que? 2º Simpósio Sociedade, Cidadania e Ação

Onde? No auditório da Unipar, de Cascavel

Quando? 03/08, com recepção a partir das 07h30 e duração até 13h30

Crédito: Divulgação/Assessoria