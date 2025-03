Últimas semanas: Exposição Van Gogh & Impressionistas ultrapassa 10 mil ingressos vendidos

Cascavel - A experiência imersiva que já encantou mais de 800 mil pessoas no Brasil é um sucesso absoluto no Catuaí Shopping Cascavel. Van Gogh & Impressionistas acaba de ultrapassar a marca de 10 mil ingressos vendidos e entra nas suas últimas semanas na cidade com preços promocionais. É a última chance do público de Cascavel e região viver a experiência que vem acumulando sucesso nas principais cidades do país.

Com projeções 360° que envolvem paredes e chão, a exposição leva os visitantes para dentro das icônicas obras de Van Gogh e outros mestres do Impressionismo. Instalada no Catuaí Shopping Cascavel (Av. Brasil, 3545 – Região do Lago, Cascavel – PR), o complexo conta também com labirinto instagramável. Além disso, há instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas e loja de souvenirs. Ainda, há o atelier imersivo de superprojeções.

Para que ainda mais pessoas possam viver essa experiência única, que combina arte e tecnologia de forma inovadora, foram lançados novos preços promocionais de terça a sexta-feira. Agora, mais visitantes terão a oportunidade de se encantar com esse espetáculo visual. Em uma imersão completa na obra dos grandes mestres, cada pincelada ganha vida e transforma o ambiente.

Além das projeções grandiosas, a exposição proporciona uma conexão profunda com o universo dos artistas impressionistas. Explorando suas cores vibrantes e técnicas revolucionárias, a exposição transforma a história da arte. É uma oportunidade de ver e sentir as obras de uma maneira inédita. Isso desperta novas emoções e interpretações.

“O público de Cascavel tem abraçado o evento com entusiasmo impressionante. São mais de 10 mil pessoas que já nos visitaram e se emocionaram. Nossa expectativa é de no mínimo duplicar esse número até o final desta temporada que já está nas últimas semanas”, diz o idealizador do evento e CEO da produtora Lightland, Davi Telles.

Ideal para todas as idades, a experiência promete encantar tanto os amantes da arte quanto aqueles que buscam um passeio cultural e inovador. Mas atenção, os ingressos são limitados, e a temporada em Cascavel está chegando ao fim! Garanta já o seu e não perca essa viagem inesquecível pelo universo dos gênios da pintura. Os ingressos estão disponíveis para venda online no site do evento: www.vangogheimpressionistas.com.br, ou na bilheteria do local.

SERVIÇO:

Data: a partir de 25 de janeiro de 2025, em curta temporada