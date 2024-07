Tradicional Festa de São Cristóvão já está com a programação definida

Uma das mais tradicionais festas de Cascavel já está com a programação pronta! A festa de São Cristóvão – o padroeiro dos motoristas – acontecerá no primeiro final de semana do mês de agosto, mas a programação religiosa inicia já no próximo dia 25 de julho.

Cerca de 300 voluntários se envolvem diretamente na organização do evento, que este ano completa 65 anos.

Um evento tão tradicional assim chama a atenção pela grandiosidade de suas marcas: mais de 8 mil automóveis são esperados para a tradicional bênção na manhã do domingo; mais de 500

motocicletas deverão participar da motociata no sábado à tarde; mais de 3 mil pessoas devem

passar pela praça de alimentação da festa durante os três dias e no domingo cerca de 2 mil

pessoas devem almoçar o delicioso churrasco.

Churrasco

A partir das 9h do domingo – dia 04 de agosto – será servido o tradicional churrasco. O ingresso custa R$140,00 e dá direito a cerca de três quilos de carne assada, que pode ser levada para casa ou consumida na praça de alimentação que será montada na igreja. “Quem quiser almoçar aqui com a gente poderá adquirir porções de arroz, saladas, maionese, cucas e bebidas”, explica o coordenador da festa, César Tonetto.

Bênção

Cinco sacerdotes e uma grande equipe de ministros participará das bênçãos dos veículos, na

manhã de domingo, que é quando acontece o ponto alto da festa e deixa a Avenida Brasil lotada, com demonstrações de fé que ecoam nas buzinas.

Praça de alimentação

Diversos sabores de churros, espetinhos de morangos, brigadeiros, doces juninos, bolos, cucas, pudins, cachorro quente, pastéis e diversas bebidas estão entre as delícias que poderão ser encontradas na festa. Tonetto destaca o Pão de São Cristóvão, uma verdadeira iguaria, desenvolvida especialmente para a festa “Estes pães são uma marca registrada da festa, com tempero exclusivo!”

Outra atração especial é o Risoto – que esse ano será vendido nos dias 02 e 03 – e terá três

sabores para escolha.

Todos os dias da festa a animação será por conta da Banda Gralha Azul.

Os valores arrecadados com a festa serão revertidos para as obras do centro catequético da

paróquia, que está em construção há mais de quatro anos. Segue abaixo a programação completa da festa.

Crédito: Divulgação/Assessoria