Saiba quem fica com a estatueta do Oscar de Ainda Estou Aqui

Brasil - Ainda Estou Aqui representou o Brasil no Oscar, na categoria Melhor Filme Internacional, e voltou com a estatueta. Entretanto, há uma dúvida nas redes sociais sobre com quem deve ficar o prêmio, já que a produção foi a escolha do país para a disputa no evento internacional.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, um dos produtores do filme, Rodrigo Teixeira, explicou que a honraria vai ficar com o diretor Walter Salles.