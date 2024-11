Reserva Natural da SPVS recebe Orquestra Filarmônica de Antonina e celebra contribuições ambientais

A Reserva Natural Guaricica, localizada no litoral norte do Paraná, e uma das Reservas Naturais mantidas pela SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental) em Antonina desde a década de 1990, recebeu, no último dia 05 de novembro, a Orquestra FilarmônicaAntoninense.

A ocasião reuniu mais de 30 integrantes da Orquestra, que, musicalmente, celebraram os anos de contribuição em termos ambientais e sociais que as Reservas da SPVS concedem ao município e ao entorno, em razão da manutenção, proteção e restauração permanente de importantes áreas de Mata Atlântica na região.

O grupo tocou três músicas (In The Stone, Libertango e Moonlight Serenade) e todos os momentos foram registrados em áudio e vídeo, e serão compartilhados com a Orquestra, e com a sociedade em geral, ainda no mês de novembro, quando a SPVS, dia 19, completa 40 anos de trabalho e atuação ininterrupta em prol da conservação da biodiversidade no Paraná e no Brasil.

Para Clóvis Borges, diretor-executivo da SPVS, o momento foi bastante simbólico e emocionante, e representa, no mês de aniversário da instituição, uma parceria com enorme potencial, entre arte e natureza.

“Tanto a Orquestra Filarmônica Antoninense quanto a Reserva Natural Guaricica têm feito um trabalho excepcional na região do litoral paranaense. A performance do grupo, que também faz parte das celebrações de 40 anos da SPVS, abrem um caminho virtuoso para novas oportunidades de articulações conjuntas dessas instituições em prol do bem-estar da sociedade”, disse.

Reginaldo Ferreira, coordenador das Reservas da SPVS, destaca que foi motivo de grande alegria receber o grupo na Guaricica, a partir do programa de Uso Público das áreas da SPVS. Criado em 2021, ele busca estimular a visitação às Reservas da SPVS pela sociedade em geral, buscando possibilitar aos visitantes a conferência dos resultados de um trabalho de quatro décadas da instituição em favor do patrimônio natural. De lá para cá, mais de 1.500 pessoas já visitaram a Reserva Guaricica e a Reserva das Águas, ambas em Antonina. As visitas devem ser agendadas pelo site da SPVS.

“Trazer música e cultura para as nossas áreas e ouvir uma orquestra tocando em um meio a um ambiente natural foi emocionante. Ficamos muito felizes com essa aproximação, e esperamos que seja a primeira de muitas oportunidades”, completou Reginaldo.

A Orquestra é composta por 25 jovens entre 11 e 24 anos. O professor Mario de Castro, diretor-presidente da Filarmônica Antoninense, explica que os jovens iniciam os aprendizados musicais tendo acesso à ensinamentos sobre a teoria da música, e vão aprendendo e crescendo, até ingressarem na Orquestra.

“Tocar em meio à floresta foi uma experiência maravilhosa. Ficamos felizes com o contato que tivemos com a natureza e a receptividade dos colaboradores das reservas. Esperamos repetir, fazendo, em breve, mais apresentações para as pessoas da região, da comunidade, a fim de estimular o acesso à música e à cultura na região. É a forma de fornecermos nossa contribuição cultural”, pontuou.

Carmelita, de 19 anos, toca trompete e gostou da oportunidade. “Já é muito legal pra gente fazer música, e, no ambiente natural, foi ainda mais incrível. A natureza aqui é maravilhosa e as pessoas são muito acolhedoras. Foi uma experiência linda”, disse.