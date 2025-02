População de Curitiba é eleita a mais 'reclamona' do país; veja ranking

Brasil - Conhecidos por sua polidez e perfil reservado, os moradores de Curitiba acabam de receber um título, que, no entanto, pode não orgulhar muito os curitibanos: o da população que mais reclama em todo o Brasil. Estão ao lado das pessoas de BH e Manaus. Os dados são de um estudo recente. Este estudo, ao longo das últimas semanas, buscou “medir” e comparar o quanto reclamam os brasileiros.

Quem esteve por trás do levantamento é a Preply. A plataforma de idiomas, para compreender como contestam e se lamuriam pessoas de diferentes municípios, pediu que entrevistados de Norte a Sul do país revelassem onde e sobre o que mais tendem a se opor no dia a dia. Os temas incluíram situações como filas de espera, atrasos em serviços de atendimento e comportamentos estressantes de outras pessoas no trabalho.

Em uma escala de 0 a 10, desenvolvida pela especialista para mensurar a frequência das reclamações em diferentes lugares, os habitantes da cidade levaram a pontuação de número 7,8. Esse índice os colocou à frente dos cariocas e paulistanos. Entre as reclamações mais comuns, destaca a Preply, estão as relacionadas a serviços de saúde (44%), segurança (39,5%) e transporte público (37%).

Curitiba, BH e Manaus: as cidades com os maiores “reclamões” do Brasil

Embora, ao final do dia, seja difícil encontrar alguém que não reclame por aí, se existe algo que o estudo da Preply revela é como há populações que poderiam ser descritas como experts na arte de reclamar. Fazem de toda e qualquer ocasião uma oportunidade para se lamentar com os outros.

Após analisar a frequência com que se reclama ao redor do país, atribuindo notas de reclamação a residentes de diferentes cidades de Norte a Sul, a plataforma de idiomas chegou a uma conclusão. Pode surpreender as pessoas de Curitiba, BH e Manaus: sim, esses são os locais com o maior número de contestadores nacionais, com notas 7,8, 7,5 e 7,5, respectivamente.

Trata-se de uma realidade muito diferente, por exemplo, da encontrada nos municípios de Brasília (2,9) e Porto Alegre (3,3). Esses são responsáveis pelas menores taxas de reclamação de todo o Brasil. E, por esse motivo, são bons exemplos para quem deseja um pouco mais de autocontrole, paciência e otimismo enquanto enfrentam possíveis desagrados.

Política, trânsito, trabalho: do que mais reclamam os brasileiros?

Ora, mas se o que não falta são “reclamões” no país, quais os principais motivos para a frustração dos brasileiros nos últimos anos? Para desvendar essa dúvida, a Preply decidiu questionar os entrevistados. Eles elencaram os tópicos que mais vêm tirando as pessoas de Norte a Sul do sério.

Provando que é impossível não se frustrar com os serviços de saúde (44,9%), esse tema foi eleito a grande causa de incômodo nacional. Está à frente de assuntos como custo de vida (33,9%) e limpeza (30,6%). Além disso, temas como taxas de segurança e criminalidade (39,5%)strong> aparecem entre os maiores estresses da população.