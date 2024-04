Pizza de Cascavel e Foz do Iguaçu entra no Top50 das melhores da América Latina

Os amantes da verdadeira pizza napoletana da região oeste paranaense têm mais um motivo para celebrar, afinal, é daqui uma das 50 melhores pizzas de toda a América Latina. Quem garante é o Prêmio 50 Top Pizza, guia das melhores pizzarias artesanais do mundo.

Entre clássicos dos bairros italianos de São Paulo, do Rio de Janeiro e outras grandes cidades da América Latina, a Luigia Pizzeria, que possui unidades em Cascavel e Foz do Iguaçu, conquistou posição de destaque.

“Este é um Prêmio que grandes e renomadas pizzarias recebem e o ranking é muito respeitado mundo afora. Então, o simples fato de nos considerarem já seria motivo de muita honra, mas estar no Top50 e garantir a 23ª colocação é surreal. É um sonho realizado e um reconhecimento muito grande de todo o nosso trabalho realizado ao longo destes cinco anos de história”, comemora Luiza Zenatti Fadanelli, sócia-proprietária da Luigia Pizzeria, empreendimento que faz parte do grupo que detém outros grandes nomes da região como Quinta da Oliva, Portal Churrascaria, Páteo do Fogo e Fundo do Fosso.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Top50 Pizza foi criado na Itália, em 2017 e, desde então, se expandiu para outras regiões da Europa e, também, dos Estados Unidos e Ásia. Neste ano, a categoria latino-americana foi estreada e as 50 melhores pizzas foram divulgadas nesta quarta-feira (17), durante uma cerimônia realizada no Consulado da Itália, no Rio de Janeiro.

A votação é feita anualmente por um grupo de inspetores anônimos, que visitam presencialmente as pizzarias e analisam critérios como qualidade da pizza (levando em conta aspectos técnicos da massa, do molho e dos ingredientes utilizados) e, também, a valorização à origem dos produtos. Além disso, outros aspectos como atendimento, simpatia dos funcionários, apresentação dos produtos e conforto do ambiente também são avaliados.

“É uma análise bem completa e saber que estamos no ranking nos leva a outro patamar, comprovando a qualidade que oferecemos. Sou muito grata a toda a nossa equipe, de Cascavel e Foz do Iguaçu, e, especialmente, aos clientes, que confiaram na nossa proposta descomplicada de apreciar uma boa pizza napoletana e aceitaram o convite de viver uma experiência italiana na região oeste”, conclui Luiza.

Com a classificação, a Luigia Pizzeria, de Cascavel e Foz do Iguaçu, se consagra como a melhor do Paraná e a 12ª melhor do Brasil.

Veja o ranking completo abaixo:

1° Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasil

2° QT Pizza Bar – São Paulo, Brasil

3° Ti Amo – Adrogué, Argentina

4° A Pizza da Mooca – São Paulo, Brasil

5° Allería – Providencia, Chile

6° Ardente – Cidade do México, México

7° Unica Pizzeria – São Paulo, Brasil

8° Imilla Alzada – La Paz, Bolivia

9° Ferro e Farinha – Rio de Janeiro, Brasil

10° Atte. Pizzeria Napoletana – Buenos Aires, Argentina

11° Flama – Miraflores, Peru

12° Veridiana – São Paulo, Brasil

13° Grazie Pizzeria Napoletana – Maceió, Brasil

14° 400 Pizzería – Las Condes, Chile

15° Chichilo’s – Santa Fe, Argentina

16° Siamo nel Forno – Buenos Aires, Argentina

17° Baco Pizzaria – Brasília, Brasil

18° Grazie Napoli – Santo André, Brasil

19° Capricciosa – Rio de Janeiro, Brasil

20° Domani – Pizza Napoletana – Providencia, Chile

21° Coltivi – Rio de Janeiro, Brasil

22° Davvero Pizzería – Ñuñoa, Chile

23° Luigia – Foz do Iguaçu, Brasil

24° Ciao Pizzeria Napoletana – Porto Alegre, Brasil

25° Núvola – Buenos Aires, Argentina

26° Otto e Mezzo Pizza Verace – Bento Gonçalves, Brasil

27° Cincinnati – Buenos Aires, Argentina

28° Locale Pizza – Rio de Janeiro, Brasil

29° Capri – Lo Barnechea, Chile

30° Quintal 333 – Governador Valadares, Brasil

31° ST Giovanni’s – Las Condes, Chile

32° Frasca – Carlos Barbosa, Brasil

33° Vinny’s – Brasilia, Brasil

34° Carlos – São Paulo, Brasil

35° Francisca del Fuego – Buenos Aires, Argentina

36° Pizzaiolo – Medellín, Colombia

37° Portarossa – Pampatar, Venezuela

38° Paradiso – Pedro Juan Caballero, Paraguai

39° Pizzeria La Clásica – San Salvador, El Salvador

40° L’Incanto – Punta del Este,Uruguai

41° Di Bari Pizza – São Paulo, Brasil

42° Il Caminetto – Santo Domingo, República Dominicana

43° Seba’s – Uvita, Costa Rica

44° Dopodomani – Naguanagua, Venezuela

45° Pizza di Casabona – Santos, Brasil

46° Piccola Fattoria – Rio de Janeiro, Brasil

47° L’Aperó Pizza – Cidade da Guatemala, Guatemala

48° Wilma’s Pizza – São Paulo, Brasil

49° Vallino Pizzeria Napoletana – Domingos Martins, Brasil

50° Paesano – La Plata, Argentina

50º Le Mani Pizza Napoletana – Passo Fundo, Brasil

Para conferir outras informações do Prêmio, basta acessar o site https://www.50toppizza.it/50-top-pizza-latin-america-2024/.

Crédito: Assessoria/Divulgação