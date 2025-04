Pizza da Apofilab será nos dias 11 e 12 de abril

A Apofilab realiza mais uma ação beneficente que já se tornou tradicional: a Pizza da APOFILAB , que chega à sua 15ª edição. Será nos dias 11 e 12 de abril . O lucro arrecadado será fundamental para cobrir as despesas correntes e auxiliar na manutenção dos serviços oferecidos pela instituição. Vale destacar que a APOFILAB não cobra pelos atendimentos realizados e que, com o aumento das demandas, as necessidades financeiras para a continuidade do trabalho têm se tornado cada vez maiores.

A Apofilab, uma instituição com 33 anos de história, tem se dedicado a orientar famílias e garantir que elas acessem seus direitos já estabelecidos. Além disso, a instituição realiza atendimentos nas áreas de saúde, educação e assistência social, com o objetivo de proporcionar uma recuperação integral às crianças nascidas com fissura labiopalatal ou malformação craniofacial. Atualmente, a entidade realiza mais de 300 atendimentos semanais, beneficiando tanto as crianças quanto seus familiares.

As pizzas são de tamanho grande e podem ser adquiridas em três sabores: Frango com Catupiry, Calabresa e Milho com Palmito, ao custo de R$ 50 cada. Para garantir que a ação aconteça da melhor forma possível e que todos sejam atendidos com a qualidade de sempre, é essencial que os cupons sejam comprados com antecedência.

As pizzas estarão disponíveis para retirada na Apofilab, localizada na Rua Hélio Richard, nº 1790, no bairro Claudete. O horário de retirada será na sexta-feira, dia 11 de abril, das 10h às 17h, e no sábado, dia 12 de abril, das 8h às 13h. Os cupons estão à venda com diversos colaboradores e amigos da instituição, incluindo o pessoal do Rotary Integração, além de poderem ser adquiridos diretamente na Apofilab pelos telefones 3326-7986 e 99906-0052.