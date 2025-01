Passaporte Outback convida o público a embarcar em uma jornada de prêmios que pode levar a viagem para a Austrália

Brasil - Prepara-se para uma jornada de prêmios, repleta de aventuras e sabores marcantes com o Outback Steakhouse. A partir de 8 de janeiro, o restaurante inspirado no lifestyle australiano lança a campanha Passaporte Outback, que convida os clientes a conhecerem as regiões do mapa da terra dos Cangurus, enquanto ganham itens marcantes do menu. A campanha tem como protagonista o jornalista e apresentador Zeca Camargo, um viajante de carteirinha, que promete contar como é possível concorrer a uma viagem para duas pessoas, rumo à Austrália.

Desde a chegada da marca ao Brasil, em 1997, o Outback dissemina a cultura e o jeito “aussie” de ser. Agora, os clientes são convidados a não só desbravarem o território australiano, como também a ganharem itens do menu como cortesia. Serão disponibilizados cupons para serem resgatados em troca de produtos como Kookaburra Wings, Bloomin’ Onion, Jr. Ribs, Havanna Thunder, Cinnamon Oblivion, e ChocolateThunder From Down Under, na compra de um prato principal ou um aperitivo

A dinâmica é a seguinte:

Basta se cadastrar pelo site do Outback e escolher um dos quatro territórios no mapa da Austrália – “Queenland e Nova Gales”, “Victoria e Tasmânia”, “Territórios Sul e Norte” e “Austrália Ocidental”, para gerar um cupom que dá direito a uma cortesia do menu. Ao utilizar esse cupom em qualquer restaurante da marca, o cliente estará concorrendo automaticamente a uma viagem para a Austrália para uma pessoa com um acompanhante.

A diretora de Marketing, Vendas e Growth do Outback no Brasil, Raquel Paternesi, convida o público a participar dessa dinâmica.